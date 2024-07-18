Многие употребляют энергетические напитки, но их воздействие на организм до конца не известно.

В последние годы продажи энергетиков значительно выросли. Почти половина потребителей пьют их несколько раз в неделю, а подавляющее большинство людей, употребляющих энергетические напитки, - подростки и мужчины в возрасте от 18 до 34 лет.

Издание Vox пишет, что Центр науки в интересах общества насчитал 34 случая смерти, связанных с этими продуктами, в период с 2004 по 2014 год. Гораздо большая часть людей, употребляющих энергетические напитки, сталкивается с другими неприятными побочными эффектами, начиная от бессонницы, судорог, беспокойства и заканчивая расстройством желудочно-кишечного тракта.

Энергетические напитки содержат различные стимуляторы. Помимо большого количества сахара, почти все энергетические напитки имеют в составе кофеин. Многие из них также включают гуарану. Еще один распространенный ингредиент - таурин.

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В умеренных количествах кофеин помогает людям чувствовать себя более бдительными, внимательными и энергичными. Однако в больших количествах его негативные эффекты, включая нервозность, тошноту и тремор, могут преобладать над положительными. Кроме того, количество кофеина в энергетических напитках сильно варьируется, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендует большинству взрослых употреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день.

Хотя энергетические напитки связаны с целым рядом тревожных последствий для здоровья, некоторые из самых больших опасений связаны с их воздействием на сердечно-сосудистую систему и, в частности, на сердечный ритм. Несколько исследований показали, что энергетические напитки повышают частоту сердечных сокращений и кровяное давление, что в крайних случаях может привести к спазмам, разрывам или тромбообразованию в кровеносных сосудах. Они также связаны с нарушениями в работе сердца, которые у некоторых людей с повышенным риском могут привести к остановке сердца.

По словам Майкла Акермана, кардиолога из клиники Майо в Рочестере, у каждого 200 человека есть генетическое заболевание сердца, которое относит его к категории повышенного риска. Наиболее распространенная проблема в этой группе называется синдромом удлиненного интервала QT, которым страдает один из каждых 2000 человек или около того.

Акерман советует людям с этим синдромом избегать лекарств, продуктов и напитков, которые раздражают сердечную систему, и иногда назначает им лекарства, чтобы снизить риск возникновения проблем с ритмом. При этом неясно, какие именно ингредиенты энергетических напитков вызывают сбои в работе сердца.

Кроме того, шесть из семи пациентов с остановкой сердца после употребления энергетических напитков были женщинами. Это, скорее всего, связано со склонностью эстрогена вызывать нарушения сердечного ритма у людей с синдромом удлиненного интервала QT.

Ранее УНИАН назвал продукты для здоровья сердца и нормального давления после 40 лет.

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