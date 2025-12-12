Уличное освещение может помогать птицам лучше видеть то, что вокруг и ориентироваться в пространстве.

Пернатые не видят стеклянных поверхностей, то есть не всегда распознают их как препятствие и могут о них удариться и стать легкой добычей для хищников, рассказал УНИАН заведующий отделом "Птицы" Киевского зоопарка Виталий Лясковский.

По словам эксперта, птицам также может навредить ливень, и даже водоплавающие пернатые, к примеру, ослабленные утки, могут утонуть, если полностью промокнут в период затяжных холодных ливней.

Видят ли птицы ночью и какие именно это пернатые? А вороны, воробьи и голуби видят ночью в городе?

Видео дня

Хищные ночные птицы (например, совы) отлично видят в сумерках и темноте. Их организм рассчитан на ночной образ жизни - обычно они активны в период от захода Солнца до рассвета. Когда Солнце заходит, и перед темнотой появляются сумерки, эти птицы успевают кого-то поймать, насытиться, а затем отдыхают.

Дневные птицы, в частности, вороны, воробьи и голуби очень хорошо видят в светлое время суток и хуже - ночью. Им сложнее ориентироваться в пространстве и, если во время ночевки что-то случится, птички разлетаются куда попало и из-за этого могут попасть, например, в окна и травмироваться.

А уличное освещение помогает птицам видеть?

Уличное освещение может помогать местным птицам лучше видеть то, что вокруг и ориентироваться в пространстве. Птицы, которые находится далеко от мегаполисов в природе видят свет от Луны и, если во время ночевки их спугнет хищник, благодаря естественному освещению могут найти безопасное место для ночлега.

Видят ли птицы цвета и какие именно?

Птицы видят все цвета, которые видим мы, а также способны видеть их со спектром, который содержит ультрафиолетовые компоненты. К примеру, они видят ультрафиолетовые узоры на оперении и цветах. Для пернатых все более яркое.

Только ночные хищные птицы немного не так видят мир в темное время суток - у них в темноте сохраняется острота зрения, а вот яркость цветов нет.

Какого цвета боятся птицы?

Некоторые животные считают, что красный цвет сигнализирует об опасности, поэтому ряд видов птиц имеют элементы красного цвета в оперении и их показывают хищникам, чтобы защитить себя. В животном мире красный может иметь значение "опасный", "ядовитый", "несъедобный". Птицы видят красный цвет еще ярче, и представители некоторых видов могут воспринимать его как угрозу.

Видят ли птицы стекло?

Птицы стекло не видят. У нас в Киевском зоопарке на птичнике есть наклейки с силуэтами хищных птиц. Благодаря им мелкие птицы, например, воробьи, которые бегают рядом, ищут в траве семена, не влетят в стекло в том случае, если возникнет опасность.

Например, если на воробьев выскочит хищник, они резко разлетаются в разные стороны, и какая-то птичка может не увидеть стеклянную поверхность и удариться. Воробей после этого может приходить в себя 1-2 минуты и более, и есть угроза того, что в это время его поймает и съест хищник.

Именно поэтому на больших стеклянных поверхностях желательно размещать наклейки с силуэтами хищных птиц. Если такие наклейки есть, мелкие птички думают, что там тоже хищник и летят не в стекло, а направляются в другую сторону.

Любят ли птицы дождь и могут ли птицы летать, когда у них мокрые перья?

Птицы любят летний теплый дождь, который называют грибным. Во время такого дождя они выставляют перья и будто "принимают душ", то есть купаются.

А вот когда, например, три дня идет холодный ливень, то, конечно, птички не ловят капли, потому что из-за них промокает оперение, и после такого они ограничены в движениях и тратят больше энергии на то, чтобы согреть свое тело.

Когда оперение промокает, и у птицы нет энергии, она может временно не иметь возможности летать. И даже водоплавающая птичка (ослабленная особь) может утопиться в водоеме, если ее перья намокнут полностью.

Поэтому, если уже несколько дней идет дождь, то птиц лучше не сгонять с сухого места, которое они нашли, чтобы у них была возможность отдохнуть, почистить перья и высохнуть.

справка Виталий Лясковский Заведующий отделом "Птицы" Киевского зоопарка. Заведующий отделом "Птицы" Киевского зоопарка. Учился в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на биологическом факультете. Начал работать в столичном зоопарке еще во время учебы в вузе, и общий опыт работы в этом учреждении превышает 20 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: