В целом у пернатых лучше развито зрение, чем слух, поделился заведующий отделом "Птицы" столичного зоопарка.

Птицы могут по-разному реагировать на взрывы в Киеве, в частности некоторые из них просто разлетаются в разные стороны. Заведующий отделом "Птицы" Киевского зоопарка Виталий Лясковский рассказал УНИАН, как пернатые реагируют на громкие звуки, а также сказал, способны ли животные прогнозировать опасность.

Как птицы реагируют на взрывы?

Если была тишина, а потом резко появился какой-то громкий звук, не только взрыв, это, конечно, может вызвать у птиц панику. А к постепенным звукам взрывов, которые слышны где-то издалека, птицы относятся относительно спокойно: они просто замирают, прислушиваются, пытаются высмотреть, откуда идет опасность.

Есть разные виды птиц, и реакция на взрывы у каждого из видов может быть разная. Мелкие и средние птицы (например, воробьи и голуби соответственно), когда чувствуют опасность, рассеиваются, разлетаются. У них такая биология.

Есть птицы, у которых хорошо развит слух, - это совы. Во время мощного взрыва, думаю, они испытывают сильный дискомфорт.

Фазановые птицы замирают, почувствовав опасность, а потом делают стремительный прыжок вверх и летят как можно дальше и даже не смотрят, куда направляются. Для таких птиц резкий звук является опасностью, потому что они могут сами себе навредить.

Хищные птицы не сильно реагируют на громкие звуки, потому что больше ориентируются на зрение. Эти пернатые, услышав громкий звук, замирают, присматриваются и после этого решают, что будут делать дальше.

Повлияли ли взрывы в Киеве на поведение столичных птиц?

Из-за взрывов в Киеве поведение птиц почти не изменилось. Они привыкают к тому, что иногда такие звуки раздаются. Большую опасность для птиц несет взрывная волна, а не сам громкий звук. У птиц маленькое тельце, поэтому есть большая опасность того, что в результате взрывной волны животное получит значительные травмы.

Могут ли птицы чувствовать опасность заранее?

Некоторые люди считают, что животные - например, кошки или собаки, могут прогнозировать приближение опасности, но это миф. На самом деле у них просто лучше развиты органы чувств, в частности, слух, чем у людей, поэтому они не предвидят, например, приближение ракеты, а просто слышат ее на 5-10 минут раньше, чем мы.

Вообще у птиц лучше развито зрение, чем слух, - у них глазное яблоко занимает примерно 2/3 объема головы. Птицы, к примеру, распространенные в Киеве голуби и воробьи не чувствуют опасность заранее, а лишь реагируют на нее: если в одном месте "бахнуло" - они перелетают в другое и все. Некоторое время они могут находиться на ветвях, рассматривать местность, а затем спустятся на землю и продолжат поиски пищи.

справка Виталий Лясковский Заведующий отделом "Птицы" Киевского зоопарка. Заведующий отделом "Птицы" Киевского зоопарка. Учился в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на биологическом факультете. Начал работать в столичном зоопарке еще во время учебы в вузе, и общий опыт работы в этом учреждении превышает 20 лет.

