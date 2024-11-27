Пользу важному органу, в частности, могут принести традиционные напитки, выяснили журналисты.

Не все знают, что повышает настроение и улучшает работу мозгу. Оказывается, положительно влиять на этот сложный орган могут не только полезные питательные вещества (в частности, аминокислоты, антиоксиданты, в том числе полифенолы), полученные из еды, а и те, которые содержатся в некоторых напитках.

Такой информацией поделилась сертифицированный диетолог Роксана Эхсани в статье для издания health. Сведения, размещенные в материале, проверила клинический диетолог с более чем 10-летним опытом работы в здравоохранении, лицензированный медсестра Авив Джошуа.

Эхсани, ссылаясь на сведения ученых, поделилась, что употреблять для улучшения работы мозга можно 10 напитков, среди которых есть традиционные - зеленый чай и кофе.

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Вот какие напитки могут положительно повлиять на работу мозга:

Зеленый чай , по сведениям ученых, способствует улучшению внимания, памяти и снижению тревожности. Кроме того, благодаря напитку улучшается производительность во время задач, которые требуют бдительности и переключения внимания. Польза зеленого чая может стать результатом того, что в нем сочетаются теанин (аминокислота) и кофеин.

, по сведениям ученых, способствует улучшению внимания, памяти и снижению тревожности. Кроме того, благодаря напитку улучшается производительность во время задач, которые требуют бдительности и переключения внимания. Польза зеленого чая может стать результатом того, что в нем сочетаются теанин (аминокислота) и кофеин. Комбуча (напиток с чайного гриба) положительно влияет на мозг, в первую очередь, поскольку в ней есть полезные для кишечника живые микроорганизмы - пробиотики. Исследователи выяснили, что изменения в кишечнике могут влиять на функции мозга, в том числе на настроение, принятие решений, эмоции, память и познание.

(напиток с чайного гриба) положительно влияет на мозг, в первую очередь, поскольку в ней есть полезные для кишечника живые микроорганизмы - пробиотики. Исследователи выяснили, что изменения в кишечнике могут влиять на функции мозга, в том числе на настроение, принятие решений, эмоции, память и познание. Натуральный апельсиновый сок . Исследователи выяснили, что благодаря потреблению такого сока снижается риск развития деменции. Польза апельсинового сока может заключаться в том, что он содержит несколько питательных веществ и фитонутриентов, которые способны влиять на здоровье мозга, если их потреблять в составе сбалансированной диеты. Речь идет, в частности, о флавоноидах, тиамине и витаминах B6 и С.

. Исследователи выяснили, что благодаря потреблению такого сока снижается риск развития деменции. Польза апельсинового сока может заключаться в том, что он содержит несколько питательных веществ и фитонутриентов, которые способны влиять на здоровье мозга, если их потреблять в составе сбалансированной диеты. Речь идет, в частности, о флавоноидах, тиамине и витаминах B6 и С. Стопроцентный гранатовый сок . Ученые узнали, что у пожилых людей, которые имели возрастные проблемы с памятью, после потребления на протяжении четырех недель 240 миллилитров гранатового сока улучшилась способность запоминать слова и образы. В таком соке есть много полифенолов, которые способны защищать мозг.

. Ученые узнали, что у пожилых людей, которые имели возрастные проблемы с памятью, после потребления на протяжении четырех недель 240 миллилитров гранатового сока улучшилась способность запоминать слова и образы. В таком соке есть много полифенолов, которые способны защищать мозг. Молоко. В стакане коровьего молока, в том числе содержится витамин В12, который помогает защищать нервные клетки и ускоряет передачу ими сигналов друг другу, что важно для познавательных способностей. Кроме того, в напитке есть кальций, который играет решающую роль в том, как клетки мозга обмениваются сигналами и создают новые связи (это играет важную роль для обучения и формирования памяти).

В стакане коровьего молока, в том числе содержится витамин В12, который помогает защищать нервные клетки и ускоряет передачу ими сигналов друг другу, что важно для познавательных способностей. Кроме того, в напитке есть кальций, который играет решающую роль в том, как клетки мозга обмениваются сигналами и создают новые связи (это играет важную роль для обучения и формирования памяти). Кофе. Благодаря кофеину, который содержится в напитке, повышается мозговая активность, могут улучшиться когнитивные функции и память. Благодаря потреблению напитка в долгосрочной перспективе можно уменьшить вероятность развития нейродегенеративных заболеваний, например, болезнь Альцгеймера. Возможно уменьшение симптомов депрессии.

Благодаря кофеину, который содержится в напитке, повышается мозговая активность, могут улучшиться когнитивные функции и память. Благодаря потреблению напитка в долгосрочной перспективе можно уменьшить вероятность развития нейродегенеративных заболеваний, например, болезнь Альцгеймера. Возможно уменьшение симптомов депрессии. Свекольный сок. В напитке могут содержаться нитраты, благодаря которым кровеносные сосуды способны расшириться, из-за чего улучшается доставка кислорода и питательных веществ во все органы, в том числе в мозг.

В напитке могут содержаться нитраты, благодаря которым кровеносные сосуды способны расшириться, из-за чего улучшается доставка кислорода и питательных веществ во все органы, в том числе в мозг. Кефир. В этом кисломолочном продукте есть пробиотики, и благодаря их положительному влиянию на кишечник, по сведениям ученых, может улучшаться общая когнитивная деятельность и память. Кроме того, ученые выяснили, что потребление этого напитка может уменьшить риск возникновения депрессии или тревожности.

В этом кисломолочном продукте есть пробиотики, и благодаря их положительному влиянию на кишечник, по сведениям ученых, может улучшаться общая когнитивная деятельность и память. Кроме того, ученые выяснили, что потребление этого напитка может уменьшить риск возникновения депрессии или тревожности. Чай из женьшеня. Напиток из этого лекарственного растения, по данным исследователей, способен во время старения организма повышать пластичность мозга и способствовать улучшению когнитивных функций.

Кроме того, полезен зеленый сок (из сельдерея, брокколи, шпината). В таком соке есть много антиоксидантов, минералов и витаминов, которые необходимы для поддержания здоровья мозга. По данным ученых, люди, которые не реже трех раз в неделю потребляют такой сок, могут отсрочить начало болезни Альцгеймера.

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Ранее врач-кардиолог Олег Миронюк рассказал УНИАН, как правильно пить кофе. По словам медика, пользу принесет только натуральный продукт. Врач посоветовал пить такой кофе только в первой половине дня и не потреблять больше нормы - трех чашек в сутки.

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