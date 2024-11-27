Не все знают, что повышает настроение и улучшает работу мозгу. Оказывается, положительно влиять на этот сложный орган могут не только полезные питательные вещества (в частности, аминокислоты, антиоксиданты, в том числе полифенолы), полученные из еды, а и те, которые содержатся в некоторых напитках.
Такой информацией поделилась сертифицированный диетолог Роксана Эхсани в статье для издания health. Сведения, размещенные в материале, проверила клинический диетолог с более чем 10-летним опытом работы в здравоохранении, лицензированный медсестра Авив Джошуа.
Эхсани, ссылаясь на сведения ученых, поделилась, что употреблять для улучшения работы мозга можно 10 напитков, среди которых есть традиционные - зеленый чай и кофе.
Вот какие напитки могут положительно повлиять на работу мозга:
- Зеленый чай, по сведениям ученых, способствует улучшению внимания, памяти и снижению тревожности. Кроме того, благодаря напитку улучшается производительность во время задач, которые требуют бдительности и переключения внимания. Польза зеленого чая может стать результатом того, что в нем сочетаются теанин (аминокислота) и кофеин.
- Комбуча (напиток с чайного гриба) положительно влияет на мозг, в первую очередь, поскольку в ней есть полезные для кишечника живые микроорганизмы - пробиотики. Исследователи выяснили, что изменения в кишечнике могут влиять на функции мозга, в том числе на настроение, принятие решений, эмоции, память и познание.
- Натуральный апельсиновый сок. Исследователи выяснили, что благодаря потреблению такого сока снижается риск развития деменции. Польза апельсинового сока может заключаться в том, что он содержит несколько питательных веществ и фитонутриентов, которые способны влиять на здоровье мозга, если их потреблять в составе сбалансированной диеты. Речь идет, в частности, о флавоноидах, тиамине и витаминах B6 и С.
- Стопроцентный гранатовый сок. Ученые узнали, что у пожилых людей, которые имели возрастные проблемы с памятью, после потребления на протяжении четырех недель 240 миллилитров гранатового сока улучшилась способность запоминать слова и образы. В таком соке есть много полифенолов, которые способны защищать мозг.
- Молоко. В стакане коровьего молока, в том числе содержится витамин В12, который помогает защищать нервные клетки и ускоряет передачу ими сигналов друг другу, что важно для познавательных способностей. Кроме того, в напитке есть кальций, который играет решающую роль в том, как клетки мозга обмениваются сигналами и создают новые связи (это играет важную роль для обучения и формирования памяти).
- Кофе. Благодаря кофеину, который содержится в напитке, повышается мозговая активность, могут улучшиться когнитивные функции и память. Благодаря потреблению напитка в долгосрочной перспективе можно уменьшить вероятность развития нейродегенеративных заболеваний, например, болезнь Альцгеймера. Возможно уменьшение симптомов депрессии.
- Свекольный сок. В напитке могут содержаться нитраты, благодаря которым кровеносные сосуды способны расшириться, из-за чего улучшается доставка кислорода и питательных веществ во все органы, в том числе в мозг.
- Кефир. В этом кисломолочном продукте есть пробиотики, и благодаря их положительному влиянию на кишечник, по сведениям ученых, может улучшаться общая когнитивная деятельность и память. Кроме того, ученые выяснили, что потребление этого напитка может уменьшить риск возникновения депрессии или тревожности.
- Чай из женьшеня. Напиток из этого лекарственного растения, по данным исследователей, способен во время старения организма повышать пластичность мозга и способствовать улучшению когнитивных функций.
Кроме того, полезен зеленый сок (из сельдерея, брокколи, шпината). В таком соке есть много антиоксидантов, минералов и витаминов, которые необходимы для поддержания здоровья мозга. По данным ученых, люди, которые не реже трех раз в неделю потребляют такой сок, могут отсрочить начало болезни Альцгеймера.
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