Авраменко отметил неправильность применения фразы "замочная скважина" в украинском языке.

Известный Языковед и главный учитель Украины Александр Авраменко рассказал, какие правильные соответствия русским словосочетаниям "лесничая площадка" и "замочная скважина".

"Не раз слышал, как говорят: подожди меня на "лесничей площадке.". Не используйте такое выражение, потому что это суржик. Как же правильно назвать эту часть общего коридора - "сходовий майданчик". Обратите внимание: не "схОдовий майданчик", а "сходовИй майданчик", - отметил он.

Также Авраменко отметил неправильность применения фразы "замочная скважина".

"Запомните, как называется отверстие для ключа - "замкОва щілина". Кстати, наши словари позволяют ударять слово "щілина" двояко", - добавил он.

Языковые советы от Авраменко - детали

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко рассказал, как правильно называть товары, которые уже кто-то использовал. Так, большинство называют их товарами "б/у" или "секонд-хенд". Как отметил Авраменко, эти варианты не украинские.

Авраменко рассказал, как правильно перевести на украинский фразу "квартира со всеми удобствами". В экспресс-уроке от языковеда опрошенные люди уверенно отвечали, что на украинском это должна звучать "квартира со всеми удобствами". Однако Авраменко огорошил ответом: этот вариант-неправильный, это калька из русской.

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