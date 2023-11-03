Побуждая к действию, в украинском языке надо использовать повелительный способ глагола.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал о распространенной языковой ошибке, которую часто совершают люди, побуждая кого-то к действию, например, приглашая кого-то с собой в кино.

Как отмечает Авраменко, люди в таком случае часто употребляют слово "пошли", тогда как правильная форма побуждения к действию будет – "пойдем".

"Пошли - -это форма прошедшего времени: что сделали? Срезали, посмотрели, зашли, ушли. Эти формы обозначают действие, которое уже произошло", - подчеркнул языковед.

А побуждая к действию, надо использовать повелительный способ глагола: срежем, посмотрим, зайдемте, пойдемте.

Ранее Авраменко рассказал, какого рода пони - он, она или оно, и объяснил, как определять род существительного иноязычного происхождения.

Он отметил, что если существительное иноязычного происхождения не меняется по падежам, то его род определяют так: людей – по полу, животные - только мужского рода, а вот неодушевленные – среднего рода.

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