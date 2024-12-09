Феминитив в данном случае образуется по аналогии со словами богиня, княгиня, берегиня, герцогиня, герцогиня.

С появлением женщин в профессиях, которые издавна считались мужскими, в частности, в медицине, возникла потребность в тех словах для обозначения лиц женского пола (феминитивах), которых раньше не было. Об этом пишет редактор Ольга Васильева, объясняя, как лучше называть женщин разных врачебных специальностей.

Она отмечает, что к названиям врачебных специальностей, которые заканчиваются на -г/-лог, наиболее органично присоединяется суффикс -ин-: хирургиня, онкологиня, проктологиня, неврологиня, анестезиологиня - по аналогии со словами богиня, княгиня, берегиня, герцогиня. Если же название специальности заканчивается на -т - нужно добавлять суффикс -к-: терапевтка, инфекционистка, эндоскопистка.

На возможные возражения со стороны противников феминитивов о том, что профессия не имеет пола, редактор отмечает, что пол имеет существо, а не профессия, а носитель/-ница профессии обозначается существительным, которое имеет род.

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"Слово хирург - существительное мужского рода, что, соответственно, обозначает лицо мужского пола. Не применяйте его к женщинам, если претендуете на грамотность. Женщины имеют свои существительные", - подчеркивает она.

Ранее филолог рассказала, когда уместно употреблять обращения "пан" и "пани".

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