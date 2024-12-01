Словами "пан" и "пані" можно обращаться не только к влиятельным членам общества.

Некоторые украинцы считают, что слова "пан" и "пані" могут быть неправильно восприняты другими людьми, если так обратиться к ним. Тем не менее это вполне уместное обращение, считает филолог Ольга Васильева.

Подписчик филолога под одним из ее постов заявил о том, что словами "пан" и "пані" можно обращаться только к влиятельным членам общества. По его словам, лучше говорить "чоловіче" или "шановний". Она ответила, что это мнение ошибочно.

"Обращаться к человеку по его полу, то есть по признаку "женочеловек" / "мужечеловек", некультурно и неприемлемо ни в одной цивилизованной стране! А после обращения "уважаемый" или "уважаемая" обычно начинается ссора", - написала Васильева.

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Филолог привела в пример украинскую литературу, в которой словами "пан" и "пані" украинцы часто обращались друг к другу, независимо от того, к каким слоям общества они принадлежат:

"А втім, як знаєш, пане-брате, Не дурень, сам собі міркуй" (Тарас Шевченко);

"Прощайте, панове-сватове! Коли хочете, то справді випийте по чарці" (Григорий Квитка-Основьяненко);

"Наїхали до Марусі козаченьки в гості, - Марусенько пані! Чи є твій пан дома?" (Панас Мирный).

Также филолог упомянула слова "добродій" и "добродійка". Она отметила, что в толковом словаре они обозначают взрослую личность из привилегированных слоев общества:

"Эти слова имеют более пафосный, книжный оттенок, поэтому в устной речи их не наблюдаем".

А вот слова "пан" или "пані" в словаре объясняются как вежливая форма обращения, чаще всего к официальному лицу, рассказала Васильева. Она добавила, что это также уважительная форма обращения к женщине/мужчине в устном народном языке.

Другие правила украинского языка

Ранее доцент-языковед Александр Авраменко объяснил, какое слово стоит употреблять - "клацати" или "клікати". Заимствованные слова следует употреблять только тогда, когда нет украинского аналога, подчеркнул он.

Кроме того, Авраменко рассказал, что слова "білет" и "квиток" не являются синонимами. К примеру, ученическим и проездным может быть только "квиток".

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