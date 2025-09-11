Искать слово можно по горизонтали и по вертикали.

Головоломки и различные оптические иллюзии считаются одним из лучших способов улучшить наблюдательность, концентрацию внимания, навыки распознавания закономерностей и даже память.

Одними из них являются задания, где нужно найти определенное слово. УНИАН подготовил для вас именно такой вызов.

Головоломки на поиск слов состоят из ряда букв, которые расположены на картинке в произвольном порядке. Задача читателя заключается в том, чтобы найти слово, соединив буквы в цепочку.

В этом задании вам нужно найти среди множества букв слово "йогурт". Искать его можно по горизонтали, и по вертикали.

Время на поиски очень ограничено. Ответ надо дать всего за 12 секунд. Готовы продемонстрировать свои навыки?

Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не упустить. Время пошло!

Что ж, 12 секунд, отведенные на поиск слова "йогурт" в этой головоломке, уже исчерпаны. Удалось ли вам его заметить в том хаосе?

Если вы справились за такой короткий промежуток времени, у вас действительно очень острое зрение. А тем, кому времени не хватило, советуем вернуться к изображению и поискать еще. На этот раз забудьте о таймере – сконцентрируйтесь только на том, чтобы найти слово.

Ответ на головоломку:

