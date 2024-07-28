Данная ракета была в разработке в течение семи лет, ее смогут запускать из истребителей-невидимок.

Новая компактная гиперзвуковая ракета воздушного базирования Mako от компании Lockheed Martin обещает стать первым в мире гиперзвуковым оружием, которое можно будет запускать из внутреннего оружейного отсека не только F-35, но и F-22 Raptor, пишет Business Insider.

Сообщается, что в компании раскрыли новые подробности об этой ракете, которая была в разработке в течение семи лет и рекламировалась как "многоцелевая" система вооружения, способная наносить удары на море, противодействовать противовоздушной обороне и выполнять множество других операций по наземным атакам.

Как известно, гиперзвуковые ракеты - это оружие, способное при маневрировании достигать постоянной скорости, превышающей 5 Маха. Особенно трудным для перехвата это оружие делает сочетание скорости и непредсказуемых изменений курса.

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"Mako не движется по чисто дуговой баллистической траектории полета. Это настоящее гиперзвуковое оружие, которое работает и маневрирует в высотном гиперзвуковом режиме. Его высокая скорость и маневренность позволяют ему преодолевать передовые системы ПВО, поражая цели на гиперзвуковых скоростях или ниже, в зависимости от требований миссии", - рассказал Пол Садлоу из Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Гиперзвуковая ракета Mako - что о ней известно

Ракета Mako была разработана в рамках программы ВВС США Stand-In Attack Weapon. В общей сложности около 35 миллионов долларов было передано компании Lockheed Martin в рамках трех отдельных контрактов на разработку.

Цель заключалась в том, чтобы создать оружие, которое могло бы эффективно противостоять Китаю в Тихом океане - поэтому оружие должно быть быстрым, мощным и живучим.

Отмечается, что возможность запускать эти ракеты изнутри американских истребителей-невидимок резко увеличивает потенциальные векторы, с которых это оружие может атаковать.

"Ракета Mako уже проверена на пригодность для внешней установки на самолетах F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler, F-15E Strike Eagle, F-16C Fighting Falcon и даже P-8A Poseidon. Фактически компания Lockheed Martin спроектировала это оружие так, чтобы его мог нести практически любой самолет в арсенале США, имеющий вполне стандартные 30-дюймовые проушины", - говорится в публикации.

Это означает, что ракета Mako может стать еще одним новым оружием большой дальности в арсенале США, наряду с недавно представленной ракетой класса "воздух-воздух" AIM-174B.

Напомним, ранее стало известно, что в США создают недорогой высокоточный боеприпас воздушного базирования, который получил обозначение Extended Range Attack Munition (ERAM). Позже в ВВС сообщили, что именно Украина является его потенциальным получателем.

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