Обычно все думают, что знают, как правильно чистить унитаз, однако эксперты по уборке говорят, что люди могут пропускать некоторые самые грязные части, которые имеют неприятные запахи, бактерии и отложения жесткой воды. Поэтому специалисты рассказали для martha stewart, как поддерживать туалет в идеальной чистоте.
Как убрать под ободком унитаза?
Как отметила эксперт по уборке Алисия Соколовски, на ободке унитаза накапливаются плесень, бактерии и минеральные отложения. Из-за того, что это труднодоступное место, многие его пропускают, однако там могут образовываться устаревшие загрязнения, от которых нужно избавиться.
Поэтому для того, чтобы убрать этот участок унитаза, вам понадобятся:
- кислотный очиститель в бутылке с дозатором;
- туалетная щетка;
- старая зубная щетка
- бумажные полотенца.
Инструкции
Эксперты советуют проветрить ванную комнату, открыв окна или вытяжку. С помощью моющего средства в бутылке с дозатором нанесите раствор непосредственно под край, равномерно покрыв всю поверхность.
Оставьте моющее средство на 10-15 минут. Тщательно протрите поверхность туалетной щеткой или старой зубной. После чего используйте бумажные полотенца, чтобы вытереть поверхность и проверить ее чистоту.
Как почистить петли, болты и основание сиденья унитаза?
По словам специалистов, на петлях, болтах и основании унитаза скрывается много грязи. Моча и другая влага могут накапливаться в менее заметных местах, поэтому важно снять сиденье унитаза, чтобы добраться до его щелей.
"Во время регулярной глубокой уборки следует снимать сиденье унитаза, чтобы тщательно очистить труднодоступные щели. В области вокруг петель и болтов сиденья может накапливаться грязь, к которой трудно добраться, не сняв сиденье полностью", - подчеркнула "королева уборки" Ванеса Амаро.
Необходимые материалы:
- отвертка;
- дезинфицирующее средство;
- старая зубная щетка;
- салфетки из микрофибры;
- перекись водорода.
Инструкции
С помощью отвертки снимите крышки болтов и сиденья унитаза для тщательной очистки. Распылите дезинфицирующее средство на петли, сиденье унитаза, болты и основание унитаза.
Маленькой зубной щеткой втирайте средство в щели, чтобы удалить грязь. После чего возьмите микрофибровую салфетку и вытрите остатки.
Далее распылите перекись водорода на пятна мочи или плесени и оставьте на 10 минут. Вытрите остатки микрофибровой салфеткой и тщательно высушите.
Как тщательно почистить весь унитаз?
Необходимые материалы:
- резиновые перчатки;
- старая зубная щетка;
- средство для чистки унитаза;
- средство для чистки поверхностей в ванной комнате;
- салфетки из микрофибры;
- туалетная щетка;
- бумажные полотенца.
Инструкции
Нанесите средство для чистки унитаза вдоль боков чаши и под краем. Оставьте средство на 10-15 минут, чтобы оно хорошо продезинфицировало поверхность, пока вы чистите внешнюю часть туалета.
"Опрыскайте сиденье, основание, бачок, ручку и крышку средством для чистки ванной комнаты. Протрите чистой микрофибровой салфеткой. Используйте старую зубную щетку, чтобы почистить труднодоступные места. Протрите микрофибровой салфеткой. Возьмите туалетную щетку и почистите под ободком и по бокам чаши. Спустите воду, чтобы промыть, и проверить, нужно ли повторить процедуру. Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить влагу из туалета", - отметили эксперты для издания.
Другие советы экспертов
