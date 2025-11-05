Унитаз имеет некоторые места, которые обычно люди пропускают во время уборки.

Обычно все думают, что знают, как правильно чистить унитаз, однако эксперты по уборке говорят, что люди могут пропускать некоторые самые грязные части, которые имеют неприятные запахи, бактерии и отложения жесткой воды. Поэтому специалисты рассказали для martha stewart, как поддерживать туалет в идеальной чистоте.

Как убрать под ободком унитаза?

Как отметила эксперт по уборке Алисия Соколовски, на ободке унитаза накапливаются плесень, бактерии и минеральные отложения. Из-за того, что это труднодоступное место, многие его пропускают, однако там могут образовываться устаревшие загрязнения, от которых нужно избавиться.

Поэтому для того, чтобы убрать этот участок унитаза, вам понадобятся:

кислотный очиститель в бутылке с дозатором;

туалетная щетка;

старая зубная щетка

бумажные полотенца.

Инструкции

Эксперты советуют проветрить ванную комнату, открыв окна или вытяжку. С помощью моющего средства в бутылке с дозатором нанесите раствор непосредственно под край, равномерно покрыв всю поверхность.

Оставьте моющее средство на 10-15 минут. Тщательно протрите поверхность туалетной щеткой или старой зубной. После чего используйте бумажные полотенца, чтобы вытереть поверхность и проверить ее чистоту.

Как почистить петли, болты и основание сиденья унитаза?

По словам специалистов, на петлях, болтах и основании унитаза скрывается много грязи. Моча и другая влага могут накапливаться в менее заметных местах, поэтому важно снять сиденье унитаза, чтобы добраться до его щелей.

"Во время регулярной глубокой уборки следует снимать сиденье унитаза, чтобы тщательно очистить труднодоступные щели. В области вокруг петель и болтов сиденья может накапливаться грязь, к которой трудно добраться, не сняв сиденье полностью", - подчеркнула "королева уборки" Ванеса Амаро.

Необходимые материалы:

отвертка;

дезинфицирующее средство;

старая зубная щетка;

салфетки из микрофибры;

перекись водорода.

Инструкции

С помощью отвертки снимите крышки болтов и сиденья унитаза для тщательной очистки. Распылите дезинфицирующее средство на петли, сиденье унитаза, болты и основание унитаза.

Маленькой зубной щеткой втирайте средство в щели, чтобы удалить грязь. После чего возьмите микрофибровую салфетку и вытрите остатки.

Далее распылите перекись водорода на пятна мочи или плесени и оставьте на 10 минут. Вытрите остатки микрофибровой салфеткой и тщательно высушите.

Как тщательно почистить весь унитаз?

Необходимые материалы:

резиновые перчатки;

старая зубная щетка;

средство для чистки унитаза;

средство для чистки поверхностей в ванной комнате;

салфетки из микрофибры;

туалетная щетка;

бумажные полотенца.

Инструкции

Нанесите средство для чистки унитаза вдоль боков чаши и под краем. Оставьте средство на 10-15 минут, чтобы оно хорошо продезинфицировало поверхность, пока вы чистите внешнюю часть туалета.

"Опрыскайте сиденье, основание, бачок, ручку и крышку средством для чистки ванной комнаты. Протрите чистой микрофибровой салфеткой. Используйте старую зубную щетку, чтобы почистить труднодоступные места. Протрите микрофибровой салфеткой. Возьмите туалетную щетку и почистите под ободком и по бокам чаши. Спустите воду, чтобы промыть, и проверить, нужно ли повторить процедуру. Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить влагу из туалета", - отметили эксперты для издания.

Другие советы экспертов

