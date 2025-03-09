В конце марта для некоторых людей наступает очень тяжелый период.

Каждое астрологическое событие так или иначе влияет на людей, только некоторые из них становятся действительно существенными. Так можно сказать о Лилит - Черной Луне, которая в натальных картах трактуется как кармический показатель личности человека. Не стоит путать такие события с астрономическими явлениями, к ним, например, относится лунное затмение 14 марта, хотя и оно также будет влиять на людей.

Дипломированный астролог Екатерина Соловьева в комментарии УНИАН рассказала, когда Черная Луна начнет влиять на нас мощнее всего.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Черная Луна (Лилит) - что это и как влияет на людей

По словам астролога, 27 марта 2025 года произойдет важное астрологическое событие - транзитная Черная Луна перейдет в знак Скорпиона, где будет находиться ближайшие 9 месяцев. Черная Луна - иногда ее называют Лилит - это не физический объект, а фиктивная расчетная точка, которая зависит от орбиты Луны и является ее апогеем - самой отдаленной позицией от Земли. Это наш "демон-искуситель", который считается кармическим показателем гороскопа человека, он символизирует скрытые черты человека, его страхи, комплексы и волнения.

Соловьева говорит, что существуют три уровня влияния Черной Луны на человека, в зависимости от степени его духовного развития:

1-й уровень (самый сильный) - человек может наносить вред себе и тем, кто рядом. В этом случае проявляются неадекватные состояния навязчивых мыслей, психических расстройств, которые начинают управлять жизнью и причиняют неприятности человеку, а также его родным, близким и окружающим.

2-й уровень (более слабый) - человек начинает осознавать влияние своей Черной Луны и контролирует ее проявления, ищет золотую середину среди крайностей, гармонизирует свой внутренний мир. Считается, что, познавая свою Черную Луну, люди проходят через страдания и благодаря такому опыту очищают свою душу.

3-й уровень (самый слабый) - проявления Черной Луны проявляются очень редко, человек начинает адекватно видеть мир, может помогать другим людям справиться с их Черной Луной. Человек прошел урок Черной Луны, может контролировать ее влияние и может помочь окружающим разобраться с причинами их страданий.

Лилит в Скорпионе имеет самую мощную силу. Здесь она дает самые сильные соблазны, особенно - обольщение своей властью и способностью манипулировать окружающими. Растет своеволие и настойчивость в достижении своей цели. Если человек желает чего-то достичь, огромная внутренняя сила Скорпиона, которая под влиянием Черной Луны становится сокрушительной, направляется наружу и сметает все препятствия на своем пути.

Возникает безудержное желание изменить окружающий мир под себя, появляется способность к внушению, умение подчинять себе людей и манипулировать ими, навязывая им свое мнение и делая их безвольными. Начинается поиск острых впечатлений, риска, намеренно создаются критические ситуации.

Черная Луна делает неустойчивым эмоциональное состояние, что может проявляться в неожиданных приступах ярости:

Под ее влиянием чувство собственности и ревность гиперболизируются, обостряется злопамятность.

- предупреждает эксперт.

В ближайшие девять месяцев надо быть внимательными всем Скорпионам, Тельцам, Львам и Водолеям. Кроме того, следует быть осторожными всем, у кого в гороскопе в этих знаках расположены любые элементы (речь идет об основных элементах любого гороскопа - светила, все планеты и расчетные точки, к примеру, Черная Луна, Кармические Узлы и т.д.).

Стоит отметить, что Черная Луна не всегда приносит только неприятности: в гармоничных аспектах она помогает реализовать замыслы и достичь благополучия. На такой позитив в этот период могут рассчитывать представители таких знаков, как Рак, Рыбы, Дева и Козерог.

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