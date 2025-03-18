Новое исследование доказывает, что изучаемые экзопланеты образовались подобно газовым гигантам нашей Солнечной системы.

Мощный космический телескоп Джеймс Уэбб, обладающий невероятной чувствительностью, впервые сумел зафиксировать на фото углекислый газ в атмосфере экзопланеты, которая находится в 130 световых годах от нашей Солнечной системы. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Система HR 8799 в созвездии Пегаса, прямые изображения СО2 в которой получил телескоп, уже давно представляет интерес для ученых. Уточняется, что новое открытие дает весомые доказательства того, что планеты в этой системе образовались подобно Юпитеру и Сатурну. Речь идет об аккреации ядра - процессе, при котором каменистое ядро планеты образуется из столкнувшихся планетарных оболочек, после чего притягивает к себе газообразную оболочку.

"Выявив эти особенности углекислого газа, мы показали, что в атмосферах этих планет присутствует значительная доля более тяжелых элементов, таких как углерод, кислород и железо. Учитывая то, что мы знаем о звезде, вокруг которой они вращаются, это, вероятно, указывает на то, что они образовались посредством аккреции ядра", - пояснил астрофизик из Университета Джонса Хопкинса Уильям Балмер.

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По данным издания, HR 8799 является довольно молодой планетной системой. Ей всего 30 миллионов лет. К сравнению, нашей Солнечной системе 4,6 миллиарда лет. Молодые экзопланеты в HR 8799 все еще излучают тепло от своего формирования и испускают интенсивный инфракрасный свет.

Поясняется, что телескоп Джеймс Уэбб обладает возможностями для получения прямых изображений на определенных инфракрасных длинах волн. Это может привести к идентификации ключевых в формировании планет молекул, таких как углекислый газ.

Благодаря телескопу ученые выяснили, что экзопланеты в системе HR 8799 содержат больше тяжелых элементов, чем считалось ранее. Это подтверждает предположения о том, что они образовались подобно газовым гигантам нашей Солнечной системы. Новое исследование доказывает, что телескоп Джеймс Уэбб может напрямую анализировать химический состав атмосфер экзопланет.

Открытия при помощи телескопа Джеймса Уэбб

Как писал УНИАН, ранее космический телескоп обнаружил, как из пыли формируются новые планеты. Джеймс Уэбб зафиксировал пылевые зерна размером с бактерии, которые со временем объединятся в планеты.

В частности, телескоп зафиксировал газопылевое облако в области Хербиг-Аро 30 (HH 30), которая находится вокруг молодой звезды в созвездии Тельца. Благодаря данным с Уэбба, Хаббла и массива радиотелескопов ALMA, астрономы получили комплексную картину объекта.

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