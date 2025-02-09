Джеймс Уэбб обнаружил формирование планеты-младенца из пыли в "космической утробе".

Мощный телескоп Джеймс Уэбб, обладая невероятной чувствительностью, смог обнаружить пылевые зёрна размером с бактерии, которые со временем объединятся в планеты.

Недавно опубликованное изображение показывает Хербиг-Аро 30 (HH 30) — яркую область вокруг молодой звезды в созвездии Тельца — газопылевое облако. Этот объект расположен в тёмном облаке LDN 1551, находящемся в 450 световых годах от Земли, пишет Interesting Engineering.

Хотя сама звезда скрыта плотным пылевым диском, её мощные ветры и струи сталкиваются с окружающим газом и пылью, вызывая свечение ударных волн. Астрономы особенно заинтересованы в HH 30, потому что его диск ориентирован "строго ребром к нам".

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"Эта уникальная перспектива позволяет детально изучить критический процесс формирования планет. Подсвеченные карманы пыли помогают учёным понять, как звёзды взаимодействуют со своим окружением, особенно как пылевые частицы движутся и оседают в протопланетных дисках — это важный этап в рождении планет", - говорится в материале.

Этот объект был запечатлен впервые телескопом Хаббл, но заглянуть глубже и выявить распределение пыли внутри диска удалось только с помощью телескопа Уэбба и его инфраструктурного зрения.

Объединив данные Уэбба с наблюдениями Хаббла и массива радиотелескопов ALMA, астрономы получили комплексную картину объекта.

Обнаруженные частицы имеют размер всего в миллионную долю метра — примерно как одна бактерия.

"Формирование узкого, плотного слоя пыли — важный этап в процессе зарождения планет. В этой области частицы пыли слипаются, образуя сначала гальку, а затем и сами планеты", — добавили учёные.

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Ранее УНИАН сообщал, что черная дыра разорвала звезду на части, чтобы использовать ее энергию для уничтожения другой. Открытие, сделанное международной группой астрофизиков во главе с Королевским университетом в Белфасте, связало две космические тайны, которые годами озадачивали ученых.

Кроме того, огромная черная дыра "морит голодом" свою галактику. Международная команда под руководством Кембриджского университета с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба подтвердила, что галактика, которая является по размеру, как наша, больше не может образовывать новые звезды, ведь черная дыра засасывает нужное топливо.

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