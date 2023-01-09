Теперь он будет следовать к точке Лагранжа.

Самый мощный и самый дорогой в истории человечества телескоп "Джеймс Вебб" (James Webb) успешно завершил развертывание 21-метрового зеркала, покрытого золотом. Он направляется к точке Лагранжа.

Об этом сообщает NASA.

"Совместными усилиями с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством миссия Webb будет исследовать каждую фазу космической истории - от нашей Солнечной системы до самых отдаленных галактик Вселенной, которые можно наблюдать", - пишет пресс-служба NASA.

Читайте также"Джеймс Уэбб": главное о самом мощном телескопе NASA за $10 миллиардовПеред запуском "Джеймса Уэбба" в космос, основные зеркала были сложены. Иначе конструкция не поместилась бы в носовой конус ракеты Arianespace Ariane 5.

Отметим, что всего на создание телескопа потратили более 10 миллиардов долларов. Его огромное зеркало покрыто золотом.

Теперь "Джеймс Уэбб" отправится к точке Лагранжа, в которой он с незначительной массой "будет ощущать" гравитационное воздействие двух взаимосвязанных массивных тел. Это будет давать ему возможность находиться в неизменной позиции по ним.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в 14:47 по Киеву телескоп "Джеймс Уэбб" успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя Ariane 5 и развернул часть панелей, покрытых золотом.

"Джеймс Уэбб" прослужит от пяти до десяти лет. Вероятнее всего, на этом его "жизнь" закончится. Дело в том, что в конструкции заложен лимит, чтобы обеспечить высокую чувствительность датчика, который глубоко проникает в инфракрасный диапазон, его нужно постоянно охлаждать жидким гелием до -267 °C. "Уэбб" перестанет работать, когда закончится хладагент.

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