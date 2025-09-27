Чтобы пройти психологический тест по картинкам, нужно выбрать одно из двух изображений.

Каждый психологический тест направлен на то, чтоб дать ответы, в которых нуждается человек в определенный момент времени. Особенно, если речь идет о том, что он скрывает от других или даже от самого себя.

С помощью сегодняшнего теста можно обнаружить ту часть личности, которую вы не показываете другим. В этом вам поможет интуиция.

Важно только не менять свой выбор, если вам не понравится ответ.

Психологический тест на характер - результаты

Чтоб пройти визуальный тест, нужно сначала очистить свое сознание. Сделайте несколько глубоких вдохов и попросите свою интуицию указать на занавески, за которыми скрывается ваш ответ.

Можно закрыть глаза, а затем выбрать тот вариант, на котором остановится ваш взгляд, когда вы откроете их.

Первые шторы

Если вы выбрали этот вариант, вероятно, вас терроризируют навязчивые мысли, которые очень пугают. Вы не можете поделиться ими с близкими, так как опасаетесь реакции.

Не бойтесь открываться надежным друзьям. О некоторых мыслях стоит говорить, даже если они кажутся ужасными. Есть вероятность, что такими они выглядят только в ваших глазах. Мнение со стороны может показать, что некоторые вещи абсолютно нормальные, и вы зря тревожитесь.

Вторые шторы

Если вам понравились эти шторы, значит сейчас вы скрываете определенную часть своей личности от других людей. Остальные это чувствуют интуитивно и не могут вам доверять в полной мере.

Вам стоит задуматься, почему вы боитесь показывать себя такой, какая вы есть. Возможно, вы ошибочно считаете, что с вами что-то не так.

Вам необходимо поработать над самооценкой, чтоб с гордостью показать себя во всей красе, а не скрывать свои отдельные части во тьме.

