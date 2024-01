Доказано, что сахар вызывает воспалительные процессы.

Употребление слишком большого количества сахара связано со многими причинами смертности, включая болезни сердца, некоторые виды рака и диабет 2 типа. Сахар может быть частью здорового, сбалансированного питания, проблемы со здоровьем возникают только тогда, когда вы едите больше сахара, чем нужно, пишет Eat This, Not That.

Сокращение потребления добавленного сахара полезно для здоровья, отмечают специалисты и показывают исследования.

Если вы приняли решение сделать это, то диетолог Даниэль Крамбл Смит рекомендует снижать потребление сахара постепенно, а не исключать его резко, чтобы избежать желания остановиться.

Видео дня

И вот, что может случиться с вашим телом, если вы откажетесь от сахара:

Ваш уровень сахара в крови и метаболическое здоровье улучшатся. Слишком частое употребление большого количества сахара приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать инсулин в большем количестве. Как отметила диетолог, благодаря отказу от сахара уровень инсулина становится более стабильным, что способствует общему метаболическому здоровью.

Вы снизите риск сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной преждевременной смертности в США. А, как отметила диектолог Аннетт Снайдер, потребление более 20% общего количества калорий из добавленного сахара связано с сердечными заболеваниями.

Вы можете похудеть. Общеизвестно, что отказ от ежедневных утренних кексов и кусочков тирамису после ужина может помочь вам похудеть. Исключение сахара из рациона естественным образом снижает общее потребление калорий, а употребление меньшего количества калорий потенциально может привести к потере веса.

Вы снизите уровень воспаления. По словам диетолога Смита, слишком частое употребление большого количества сахара связано с повышенным уровнем воспалений во всем организме, что может способствовать развитию хронических заболеваний, таких как болезни сердца, артрит и даже некоторые виды рака.

Состояние вашей кожи может улучшиться. Сахар вызывает воспалительные процессы, что может усугубить кожные заболевания. Согласно систематическому обзору 2022 года, опубликованному в JAAD International, диета с высоким гликемическим индексом (которая вызывает высокий уровень сахара в крови) была в значительной степени связана с возникновением прыщей. Сокращение потребления сахара может улучшить чистоту кожи и замедлить процессы старения, связанные с воспалением и гликированием, заявляют диетологи.

Здоровье вашего кишечника и иммунитет могут улучшиться. Ваш кишечник не любит сахар. Диета с высоким содержанием сахара может привести к дисбалансу кишечных бактерий, способствуя росту патогенных бактерий и дрожжевых грибков, таких как Candida, заявила диетолог Смит. Более того, согласно исследованию клинической гастроэнтерологии и гепатологии, проведенному в 2022 году, этот дисбаланс может нарушить пищеварение и всасывание, что приведет к различным проблемам с пищеварением.

Вы будете лучше спать. По словам диетолога Смита, потребление сахара может повлиять на выработку и регуляцию таких гормонов, как серотонин и мелатонин, которые играют ключевую роль в регуляции сна. По результатам исследования, опубликованного в Журнале клинической медицины сна, люди, которые придерживались диеты с высоким содержанием сахара, испытывали беспокойный и менее восстанавливающий сон.

Напомним, ранее врач объяснил, почему сырые помидоры без соли помогают снизить давление.

Вас также могут заинтересовать новости: