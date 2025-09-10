При более низких температурах большинство орхидей начинают формировать цветоносы и зацветают поздней осенью, если их правильно подкормить сейчас.

Орхидеи остаются одними из самых популярных комнатных растений благодаря простоте ухода. Однако осенью они становятся более требовательными: именно в этот период начинают формироваться цветоносы, которые распустятся позднее, ближе к зиме. Чтобы цветение было пышным и продолжительным, растениям необходимы дополнительные питательные вещества.

Эксперты-садоводы рассказли изданию Express, что простое и доступное средство для подкормки орхидей - яичная скорлупа. В ней много кальция, который укрепляет клеточные стенки растений, способствует развитию сильных корней и стеблей, а также помогает сформировать более крупные и стойкие цветки.

Особенно важно обеспечить орхидеям кальций именно в момент закладки цветоносов, ведь в этот период растения уязвимы и потребляют больше питательных веществ.

Как приготовить подкормку из яичной скорлупы

Лучший способ - сделать "яичный чай". Для этого потребуется по две скорлупы на одно растение. Сначала скорлупу нужно хорошо промыть, чтобы удалить остатки яйца, затем просушить у окна или прокалить в духовке до хрупкого состояния. После этого скорлупу измельчают — чем мельче частицы, тем медленнее и равномернее они будут отдавать питательные вещества.

Крошку помещают в банку, заливают водой и настаивают несколько дней или до недели. Готовый настой процеживают и смешивают с чистой водой в пропорции 1:1. Этим раствором поливают орхидеи раз в месяц в течение всей осени.

Такая простая подкормка помогает орхидеям пережить осенний период, укрепляет их стебли и листья, а также значительно увеличивает шансы на появление крупных, ярких и долгоживущих цветов.

