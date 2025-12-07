Ошибку можно совершить еще на этапе выбора подарка, но результат получите во время его вручения.

Наступает время зимних праздников, а с ними начинается традиционная суета с поиском и выбором подарков. Проблема в том, что для многих людей все это превращается в изнурительную "обязанность", от которой хочется избавиться как можно быстрее. Поэтому, даже имея самые добрые намерения, можно скатиться к привычкам, которые выглядят грубыми.

Издание Huffpost опросило ряд экспертов по этикету, чтобы выяснить, каких ошибок при выборе подарков и их вручении следует избегать, чтобы не обидеть получателя. Вот эти ошибки:

Упоминать о стоимости подарка . Подарок не обязательно должен быть дорогим. Главное, чтобы он был эмоционально ценным для получателя. Но даже если речь идет о чем-то дорогом, не надо ставить получателя в неловкое положение упоминанием цены. Ожидать ответного подарка . Сама концепция подарков заключается в проявлении щедрости и альтруизма. Ожидать и тем более требовать ответный подарок означает уничтожать смысл традиции подарков. К тому же следует иметь в виду, что получатель мог планировать передачу своего подарка вам в другое время, поэтому просто не имеет его при себе. Преуменьшать значимость подарка . Нельзя делать вид, что ваш подарок - это мелочь, или, подчеркивать, что он вам ничего не стоил и попал в руки случайно. Это ничем не лучше, чем наоборот щеголять ценой ценного подарка. Дарить бездумный подарок . Подарок не обязательно должен быть дорогим, или полезным в быту, но он должен демонстрировать определенный уровень заботы или усилий. Подарить первую попавшуюся на глаза мелочь в магазине - это показать, что вам плевать на получателя подарка. Не учитывать личность получателя . Подарок должен быть хоть немного интересным получателю, а не дарителю. Классический пример неуместного подарка - это вручение комплекта отверток женщине, которая в жизни не интересовалась подобными вещами. Если вы плохо знаете человека, которому надо что-то подарить, остановитесь на подарочной карте ресторана или службы доставки еды. Дарить неудобный подарок . Воздержитесь от слишком личных и интимных подарков, таких как белье и всего, что подпадает под категорию "игрушки для взрослых". Откровенно передаривать . Всегда существует риск, что ваша выходка всплывет на поверхность, и на вас обидятся и тот, от кого вы получили эту вещь, и тот, кому вы ее передарили. Дарить в неподходящее время . Кажется очевидным, что не стоит дарить коллеге новогодний презент посреди совещания. Так же не стоит это делать во время поездки в метро, или на лекции в университете. Дождитесь подходящего момента, или сами создайте его.

Как писал УНИАН, по словам психологов, честность не всегда безусловно полезна, а умение промолчать иногда лучше укрепляет отношения, чем прямолинейные замечания. В частности, не стоит комментировать даже незначительные изменения во внешности партнёра, ведь такие наблюдения часто воспринимаются как критика и вызывают неуверенность или стыд, даже если поданы с добрыми намерениями.

Так же опасна неконструктивная критика, которая возникает из раздражения, а не из желания поддержать. По словам психологов, разница между искренней помощью и разрушительными замечаниями очень тонкая.

