Почему банки с консервацией взрываются и как сохранить припасы до зимы - узнавайте на УНИАН.

Любители домашней консервации всегда боятся обнаружить неприятный сюрприз в кладовой - треснувшую банку с заготовками. Банки могут взрываться из-за нарушения процесса консервации. УНИАН назвал 6 главных ошибок, из-за которых портятся наши припасы на зиму.

Неправильная стерилизация банки и крышки

Причина номер один взрывов консервации - неправильная или недостаточная стерилизация банок. Обработка теплом убивает бактерии и предотвращает проблемы с консервацией. Чтобы процесс точно прошел успешно, читайте на УНИАН как правильно стерилизовать банки. Не забывайте также обработать крышки.

Неплотно закрытая крышка

После приготовления закрутки переверните банку вверх дном и встряхните несколько раз. Убедитесь, что содержимое нигде не протекает. Банка должна герметично закрыта, а на горлышке не должно быть сколов. Если в заготовку попадет воздух, то она неизбежно испортится.

Недостаточная чистота

Тщательно вымойте все овощи, фрукты и зелень, которые используете для консервации. Также обязательно промойте банки изнутри от разводов и загрязнений. В грязи размножаются бактерии, из-за которых взрываются банки.

Недостаточно заполненные банки

Банки нужно заполнять жидкостью или вареньем до самого основания горлышка. Если в банке много воздуха, то возрастает риск взрыва закрутки.

Неправильно приготовленная консервация

При приготовлении основы для консервации точно придерживайтесь рецепта. Не уменьшайте время варки, иначе продукт быстро испортится. Также не стоит отклоняться от количества ингредиентов. Особенно точно отмерьте количество специй.

Неправильная температура хранения

Большинство закруток после приготовления нужно хранить при температуре не выше +12° градусов. При более высокой температуре содержимое начинает портиться. А в сочетании с ранее названными ошибками банка и вовсе может взорваться. Если у вас нет прохладного погреба или подвала, банки можно выставить в холодильник.

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