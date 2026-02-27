Как выбрать самый полезный хлеб в магазине: диетологи назвали 4 основных лайфхака

Выбор полезного хлеба сводитсяк нескольким простым навыкам чтения этикеток.

Хлеб считается не самым полезным продуктом, однако на самом деле все сводится к выбору правильного сорта. Если вы знаете, на что обращать внимание и чего избегать, хлеб может стать питательным и богатым клетчаткой дополнением к вашему рациону, пишет Eatingwell. Диетологи назвали четыре самых важных момента, которые стоит учитывать при покупке хлеба в магазине.

Цельнозерновые продукты как первый ингредиент

Не полагайтесь только на рекламные термины на лицевой стороне упаковки. Обязательно посмотрите список ингредиентов на обороте. Диетолог Лиза Эндрюс рекомендует искать слово "цельный" перед первым ингредиентом. "Ищите "100% цельная пшеница" или "100% цельное зерно" – а не просто "пшеничный хлеб" или "мультизлаковый", которые часто изготавливаются из рафинированной муки", - говорит она

"Цельный" означает, что хлеб содержит все части зерна – отруби, зародыш и эндосперм – которые обеспечивают клетчатку, витамины группы В и другие важные питательные вещества, которые часто теряются при обработке рафинированной муки.

Стремитесь к содержанию 3+ граммов клетчатки

При выборе хлеба диетолог Ана Прутяну рекомендует искать такой, который содержит не менее 3 граммов пищевой клетчатки на ломтик. Клетчатка играет множество важных ролей в организме – она помогает насытиться, поддерживает пищеварение, регулирует уровень сахара в крови и может снижать уровень холестерина.

Мэнди Энрайт, дипломированный диетолог, выделяет быстрый и практичный трюк: "Слегка сожмите буханку. Хлеб с высоким содержанием клетчатки должен быть плотным на ощупь".

Контролируйте добавленный сахар

Большинство диетологов рекомендуют в идеале выбирать хлеб с нулевым содержанием добавленного сахара.

Так, диетолог Джессика Строун отмечает, что в некоторых видах хлеба в качестве натурального подсластителя могут использоваться фруктовые соки, что является более здоровым вариантом. Строун рекомендует избегать хлеба с кукурузным сиропом или искусственными добавками.

Попробуйте различные виды хлеба из пророщенных зерен

Такой хлеб изготавливается из цельных зерен, которые начали прорастать. Процесс проращивания активирует ферменты, которые расщепляют крахмал и белки, что часто делает хлеб более легкоусвояемым, показывают исследования.

Диетолог Мадлен Путци говорит, что хлеб из пророщенных зерен может содержать больше белка и способствовать лучшему усвоению витаминов и минералов. Он также часто содержит бобовые, которые добавляют растительный белок и клетчатку".

