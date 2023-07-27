Хлеб - главный продукт на столах многих украинцев, только мало кто знает, что его можно использовать не только в пищу. Смекалистые огородники подсказывают, что удобрение из черствого хлеба (а то и с плесенью) - один из самых простых способов увеличения урожая.
- Чем полезно удобрение из черного хлеба - главные преимущества
- Можно ли сделать удобрение из хлеба с плесенью - точный ответ
- Подойдет ли удобрение для огурцов из черного хлеба
- Как приготовить удобрение из хлеба - подробный рецепт
Чем полезно удобрение из черного хлеба - главные преимущества
Основной "плюс" такой подкормки - наличие дрожжей в составе, из-за брожения которых выделяется углекислый газ. Он благоприятно воздействует на растения, особенно те, что развиваются в закрытом грунте.
Настой из хлеба, как удобрение, необходим, если вы хотите:
- стимулировать рост культур;
- уничтожить патогенные грибки и микроорганизмы;
- удлинить корень растения;
- улучшить вкус плодов;
- увеличить количество цветков и завязей;
- укрепить растения перед зимой;
- стабилизировать иммунитет.
Кстати, хлебная подкормка способна даже "убить" плесень на некоторых культурах, например, на клубнике.
Важный нюанс: дрожжи негативно влияют на почву, и она становится более кислой. Поэтому вместе с таким удобрением важно использовать дополнительные подкормки для стабилизации уровня кислотности грунта.
Можно ли сделать удобрение из хлеба с плесенью - точный ответ
Неопытные дачники боятся, что слишком черствый хлеб, на котором уже начали распространяться споры грибов, причинит вред растениям. На самом деле, опасаться нечего - плесень становится антибиотиком для посадок, защищая корни и устраняя некоторые патогенные микроорганизмы.
Таким образом получается, что можно сделать удобрение из сухого хлеба любого вида, главное - не брать продукт без дрожжей, но с разрыхлителями и красителями, ведь от него не будет никакой пользы.
Подойдет ли удобрение для огурцов из черного хлеба
Хлебная подкормка - не универсальный вариант, для некоторых культур она губительна. Однако, существует список растений, которые, наоборот, порадуют видом и урожаем после такого угощения:
- огурцы;
- помидоры;
- баклажаны;
- тыквы;
- перец;
- клубника и земляника.
То есть, удобрение из хлеба для помидор, огурцов и других посадок, которые сейчас активно идут в рост, вполне подходит. Нельзя использовать хлеб, как удобрение, для лука, чеснока и картошки.
Как приготовить удобрение из хлеба - подробный рецепт
ВАЖНО: перед тем как готовить подкормку, убедитесь, что ваш саженец не болен и не поврежден насекомыми, иначе рискуете травмировать его еще больше.
Рассказываем, как сделать удобрение из хлеба, которое изменит ваши растения до неузнаваемости:
- выложить черствый хлеб в глубокую емкость из пластмассы;
- залить теплой водой;
- накрыть крышкой, поставить гнет;
- убрать посуду в теплое место на 1-2 недели;
- дождаться отсутствия белой пены и резкого запаха;
- разбавить настой водой в соотношении 50\50;
- остатки хлеба выбросить.
Такое удобрение из хлеба для огурцов или помидоров нужно применять или методом внекорневой подкормки, или под корень - как хотите.
Альтернативный вариант подкормки - удобрение из хлеба и йода. Готовится оно по такому же рецепту, как и тот, что описан выше, но дополнительно вам нужно на ведро настоя добавить 10 мл йода, потом раствором можно опрыскивать листья или поливать посадки под корень.