Рассказываем, как сделать удобрение из сухого хлеба и увеличить урожай.

Хлеб - главный продукт на столах многих украинцев, только мало кто знает, что его можно использовать не только в пищу. Смекалистые огородники подсказывают, что удобрение из черствого хлеба (а то и с плесенью) - один из самых простых способов увеличения урожая.

Чем полезно удобрение из черного хлеба - главные преимущества

Основной "плюс" такой подкормки - наличие дрожжей в составе, из-за брожения которых выделяется углекислый газ. Он благоприятно воздействует на растения, особенно те, что развиваются в закрытом грунте.

Настой из хлеба, как удобрение, необходим, если вы хотите:

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стимулировать рост культур;

уничтожить патогенные грибки и микроорганизмы;

удлинить корень растения;

улучшить вкус плодов;

увеличить количество цветков и завязей;

укрепить растения перед зимой;

стабилизировать иммунитет.

Кстати, хлебная подкормка способна даже "убить" плесень на некоторых культурах, например, на клубнике.

Важный нюанс: дрожжи негативно влияют на почву, и она становится более кислой. Поэтому вместе с таким удобрением важно использовать дополнительные подкормки для стабилизации уровня кислотности грунта.

Можно ли сделать удобрение из хлеба с плесенью - точный ответ

Неопытные дачники боятся, что слишком черствый хлеб, на котором уже начали распространяться споры грибов, причинит вред растениям. На самом деле, опасаться нечего - плесень становится антибиотиком для посадок, защищая корни и устраняя некоторые патогенные микроорганизмы.

Таким образом получается, что можно сделать удобрение из сухого хлеба любого вида, главное - не брать продукт без дрожжей, но с разрыхлителями и красителями, ведь от него не будет никакой пользы.

Подойдет ли удобрение для огурцов из черного хлеба

Хлебная подкормка - не универсальный вариант, для некоторых культур она губительна. Однако, существует список растений, которые, наоборот, порадуют видом и урожаем после такого угощения:

огурцы;

помидоры;

баклажаны;

тыквы;

перец;

клубника и земляника.

То есть, удобрение из хлеба для помидор, огурцов и других посадок, которые сейчас активно идут в рост, вполне подходит. Нельзя использовать хлеб, как удобрение, для лука, чеснока и картошки.

Как приготовить удобрение из хлеба - подробный рецепт

ВАЖНО: перед тем как готовить подкормку, убедитесь, что ваш саженец не болен и не поврежден насекомыми, иначе рискуете травмировать его еще больше.

Рассказываем, как сделать удобрение из хлеба, которое изменит ваши растения до неузнаваемости:

выложить черствый хлеб в глубокую емкость из пластмассы;

залить теплой водой;

накрыть крышкой, поставить гнет;

убрать посуду в теплое место на 1-2 недели;

дождаться отсутствия белой пены и резкого запаха;

разбавить настой водой в соотношении 50\50;

остатки хлеба выбросить.

Такое удобрение из хлеба для огурцов или помидоров нужно применять или методом внекорневой подкормки, или под корень - как хотите.

Альтернативный вариант подкормки - удобрение из хлеба и йода. Готовится оно по такому же рецепту, как и тот, что описан выше, но дополнительно вам нужно на ведро настоя добавить 10 мл йода, потом раствором можно опрыскивать листья или поливать посадки под корень.

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