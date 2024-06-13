"Черемша" - это растение, которое занесено в Красную книгу Украины, отметил эксперт.

В украинском языке часто путают слова "черемшина" и "черемша", потому что они похожи по звучанию, но имеют совершенно разные значения.

"Черемшиною" называют куст или дерево, которое может цвести и родит ягодами, а "черемша" (другое название - медвежий лук) - это краснокнижное луковичное растение, которое на вкус напоминает чеснок и очень полезно для организма, рассказал языковед, автор учебников, доцент, заслуженный работник образования Украины Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"..."черемшина" - это небольшое дерево или куст с обильными, собранными в кисти душистыми белыми цветами и черными съедобными ягодами. Это растение имеет несколько названий - "черемха", "черемуха", "черемшина". Но никак не "черемша", - поделился эксперт.

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Александр Авраменко ранее поделился, что какое в нашем языке имеет значение слово "лимар" ("римар"). Педагог сказал, что это слово используют для обозначения древней профессии - так называют мастера, который производит предметы для седлания и запрягания лошадей. Языковед отметил, что именно таким ремеслом могли заниматься далекие предки людей, которые сейчас имеют фамилии Лимаренко или Рымаренко.

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