Было проведено несколько безрезультатных поисков, прежде чем исследователи обратили свое внимание на склепы в сентябре 2024 года.

Исторические сокровища, которые не могли найти десятилетиями, были обнаружены в криптах собора: среди них были погребальные короны и знаки отличия, принадлежавшие средневековым европейским правителям.

Согласно пресс-релизу туристического агентства Go Helsinki, тайник из Вильнюсского собора в Литве не видели с начала Второй мировой войны в 1939 году. Об этом пишет CNN.

Среди найденых предметов - корона, принадлежавшая Александру Ягеллону, или Александру Йогайлайтису, королю Польши и великому князю Литовскому, который жил в 1461-1506 годах.

Видео дня

Другие артефакты: корона, цепь, медальон, кольцо и гробовая доска, принадлежавшие Елизавете Австрийской, или Эльжбете Габсбургайте, которая жила в 1436-1505 годах.

Также были найдены корона, скипетр, держава, три кольца, цепь и гробовые доски, связанные с Барбарой Радзивилл, или Барборой Радвилайте. Она была замужем за Сигизмундом II Августом, или Жигимантасом Августом, королем Польши и великим князем Литовским, и умерла в 1551 году. Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас сказал:

"Обнаруженные погребальные знаки монархов Литвы и Польши являются бесценными историческими сокровищами, символами давней традиции литовской государственности, знаками Вильнюса как столицы и великолепными произведениями ювелирного и ювелирного искусства".

Отмечается, что артефакты были помещены в саркофаги королевских особей, когда их хоронили, и короны не надевались, а вместо этого были сделаны после смерти, чтобы стать частью погребальной гробницы.

"Это отражает практику погребения и почитания того времени. Эта находка имеет особое значение для нашей государственности, поскольку она показывает местоположение Вильнюсского собора как некрополя элиты Великого княжества Литовского. Эти символы важны как для государства, так и для каждого из нас, как знаки европейской идентичности, как восстановленная идентичность старого государства, как знак силы наших корней", - сказала Рита Паулюкявичюте, директор Музея церковного наследия Вильнюса.

Интерестно, что эти предметы были впервые обнаружены в 1931 году, когда собор очищали после весеннего наводнения, открыв склеп с останками правителей.

Они были выставлены на обозрение до начала Второй мировой войны в 1939 году, но позже их спрятали. Было проведено несколько безрезультатных поисков, прежде чем исследователи обратили свое внимание на склепы в сентябре 2024 года.

Используя эндоскопическую камеру, ученые обнаружили артефакты в декабре, завернутыми в газеты, датированные сентябрем 1939 года. Они будут исследованы, отреставрированы и представлены публике в будущем.

Новости о найденых сокровищах

Подводный археолог Александре Монтейро заявил, что около 250 кораблей с сокровищами затонули в водах архипелагов Азорских островов и Мадейра, а также на материковом побережье Португалии.

Исследователь из Института истории, территорий и сообществ в Universidade Nova de Lisboa составил карту затонувших кораблей в этих регионах. В целом он 25 лет занимался дайвингом и изучал подводные находки. Созданная им база данных насчитывает 8620 кораблекрушений на этой морской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: