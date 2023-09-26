К примеру, ученическим и проездным может быть только "квиток".

Люди часто считают, что слова "білет" и "квиток" ничем по значению не отличаются, и заменяют их друг другом, независимо от контекста. Известный языковед Александр Авраменко рассказал, в чем разница между этими словами и объяснил, когда какое из них употреблять.

Как отметил Авраменко, на первый взгляд, эти слова - синонимы, но на самом деле это не так.

Билет - это карточка с вопросами для тех, кто сдает экзамен: экзаменационный билет. Также билетом называют ценные бумаги, например, лотерейный билет, кредитный билет.

"А "квиток" - это купленная карточка, которая дает право проезда или посещения какого-то заведения, например, театра. Также "квитком" называют документ, удостоверяющий принадлежность к какой-то организации, то есть "квиток" может быть студенческий или профсоюзный", - отметил языковед.

Подытоживая, он добавил, что ученическим и проездным может быть только "квиток", и отнюдь не "билет".

Ранее языковед рассказал, как правильно сказать - "паперовий стакан " или "паперова склянка", а также объяснил, какой из вариантов - говорить по-украински, говорить на украинском или говорить на украинском языке - является правильным.

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