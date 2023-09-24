Специалист ответил на один из самых распространенных вопросов.

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" ответил на вопрос, как правильно: говорити по-українськи, говорити українською или говорити на українській мові.

"Один из самых распространенных вопросов, который вы задаете, такой - правильно ли сказать:говорити по-українськи? Отвечаю: да, правильно, но это редко используемый вариант. Лучше сказать: говорити по-українському, но и эта форма не идеальна. Наиболее органичный и распространенный вариант: говорити українською", - отметил он.

По его словам, правильные все три варианта.

"Советую отдавать предпочтение именно этому варианту (говорити українською), он наиболее органический, естественный. И ни в коем случае не говорите - на українській мові", - добавил Авраменко.

Как правильно говорить на украинском - уроки Авраменко

До этого Александр Авраменко ответил, как на украинском языке правильно сказать в местном падеже: удар по воротАМ или по воротАХ.

Также языковед рассказал о значении некоторых интересных выражений и объяснил, как можно догадаться, что они означают.

Вас также могут заинтересовать новости: