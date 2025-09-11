Эта техника является очень эффективной.

Авокадо - это фрукт, который придает замечательную универсальность множеству блюд. Однако иногда найти идеально спелый авокадо именно тогда, когда он вам нужен, может быть очень сложной задачей. Поэтому эксперты поделились хитрым трюком, благодаря которому этот фрукт созреет всего за 10 минут, передает Mirror.

"Ничто не сравнится с быстрым запеканием в духовке, чтобы авокадо достигло совершенства. Никогда больше не живите с недозрелым авокадо", - заверил пользователь TikTok, который поделился таким лайфхаком.

Для этого кулинарный эксперт плотно заворачивает недозрелое авокадо в фольгу, после чего кладет его на противень. Для того, чтобы достичь лучших результатов, пользователь TikTok советует нагреть духовку до 200 градусов всего на 10 минут.

По словам экспертов, после такой термической обработки авокадо проходит фазу охлаждения после чего его можно легко разрезать, чтобы увидеть мягкую и прекрасно окрашенную мякоть.

"Альтернативный метод, если вы предпочитаете более спокойный подход, заключается в том, чтобы держать авокадо в коричневом бумажном пакете, но ожидайте более медленного процесса созревания, который займет два-три дня. Секрет заключается в естественном выделении авокадо этилена во время созревания. Хранение их в закрытом бумажном контейнере позволяет этому газу накапливаться, усиливая его способность к созреванию. Эта техника особенно эффективна, если вы поставите бумажный пакет на солнечный подоконник", - добавили в Mirror.

Если ваше авокадо идеально созрело, но вы еще не хотите его использовать, тогда просто положите его в холодильник. Прохладная температура поможет сохранить его спелость на немного более долгий период времени. Известно, что целые, спелые авокадо могут оставаться свежими в холодильнике около двух-трех дней.

