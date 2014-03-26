Киселев растерянно заикался, когда его спросили о поездке в Амстердам
Ведущий телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев растерялся, когда ему напомнили, что он больше не сможет поехать в Амстердам.
"Да, Амстердам, действительно. (...) Я был там меньше суток. Мы с тремя детьми поехали туда. Ну, мы смотались на машине туда обратно. Это не значит... Мы тут праздновали в России... Есть куда поехать, мы праздновали с детьми в Казани", - растерянно ответил Дмитрий Киселев.
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При этом Киселев рассказал о том, что санкции Евросоюза против России "смехотворны" по сравнению с тем, что РФ переживала раньше, и что более 80% россиян поддерживают политику Путина, и ему есть куда поехать, кроме Амстердама.
"Мне неприятно об этом говорить. Мне стыдно, честно говоря, за европейскую цивилизацию, которая деградирует настолько, что вводит персональные санкции против журналистов", - подчеркнул российский пропагандист.