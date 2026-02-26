Какой чай сжигает жир на животе: 8 лучших сортов

Хотя чай не является быстрым средством для похудения, он может способствовать контролю веса.

Некоторые сорта чая, такие как зеленый, черный, мятный и улун, могут способствовать похудению. Этому способствуют антиоксиданты, которые ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение.

Издание Very well health пишет, что дюди, которые регулярно пьют горячий чай, могут иметь меньший объем талии и индекс массы тела (ИМТ), но на это влияют и другие привычки образа жизни.

Зеленый чай

Зеленый чай - богатый источник катехинов, антиоксидантов, которые помогают расщеплять жир в организме. Исследования показывают, что употребление экстракта зеленого чая может ускорить метаболизм и процесс сжигания жира, особенно жира на животе.

Зеленый чай содержит кофеин, который усиливает метаболизм и использование жира организмом в качестве источника энергии.

Черный чай

Черный чай содержит полифенолы - растительные соединения, которые могут быть более эффективными в предотвращении ожирения, чем те, что содержатся в зеленом чае.

Чай проходит процесс ферментации, который повышает уровень флавоноидов, которые могут способствовать похудению и сжиганию жира за счет увеличения метаболизма. Кроме того, черный чай обычно содержит больше кофеина, чем другие виды чая, что может способствовать похудению за счет увеличения расхода энергии.

Имбирный чай

Употребление имбирного чая способствует похудению, ускоряя метаболизм и увеличивая количество сжигаемых калорий. Более того, регулярный прием имбирных добавок может помочь снизить общий вес тела.

Имбирь также способствует здоровому пищеварению, поддерживая моторику желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), то есть скорость прохождения пищи через ЖКТ. Употребление имбирного чая перед едой или во время еды может защитить от таких проблем с пищеварением, как изжога и несварение желудка.

Добавки с имбирем уменьшают симптомы несварения желудка, такие как:

отрыжка;

вздутие живота;

тошнота;

боль в желудке.

Чай из гибискуса

Растительные соединения (антоцианы), содержащиеся в гибискусе, могут ограничивать количество углеводов, усваиваемых организмом. Это может уменьшить количество калорий, потребляемых из сладких или богатых крахмалом продуктов.

Исследования показали, что прием экстракта гибискуса помогает уменьшить накопление жира в организме. Однако эксперты отмечают, что для достижения значительных результатов в похудении необходимы высокие дозы гибискуса.

Мятный чай

Антиоксиданты и ментол, содержащиеся в мятном чае, поддерживают здоровье пищеварительной системы, снимая мышечные спазмы в желудочно-кишечном тракте, облегчая боль в животе и улучшая пищеварение.

Поскольку мята перечная также может уменьшать вздутие живота, после употребления этого чая вы можете заметить временное уменьшение объема живота, что может помочь мотивировать вас к другим привычкам по контролю веса.

Чай улун

Некоторые исследования показывают, что употребление чая улун в течение двух недель ускоряет окисление жиров, то есть процесс расщепления жирных кислот в организме для производства энергии.

Другое исследование показало, что употребление чая улун также может способствовать похудению за счет снижения уровня сахара в крови и инсулина.

Белый чай

Белый чай, богатый антиоксидантами, может способствовать контролю веса. Первоначальные исследования показывают, что регулярное употребление белого чая может помочь предотвратить ожирение и способствовать похудению.

Предварительные исследования показывают, что белый чай может способствовать похудению у людей с ожирением, положительно влияя на уровень холестерина в крови, воспалительные процессы и гормональный дисбаланс.

Чай ройбуш

Исследователи только начинают изучать полезные свойства чая ройбуш как бескофеинового напитка. Полифенолы и флавоноиды, такие как аспалатин, содержащиеся в чае ройбуш, могут помочь регулировать уровень сахара в крови и потенциально уменьшить количество жира в организме.

