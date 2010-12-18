Ученые нашли женщину, которая никогда не чувствовала страха

Американские ученые нашли женщину, которая никогда не испытывает чувство страха в различных угрожающих ее жизни ситуациях.

Ей демонстрировали на близком расстоянии устрашающих змей и пауков, показывали фильмы ужасов и закрывали в «доме с привидениями», однако женщина говорит, что испытывает все остальные эмоции, но во взрослом возрасте никогда в жизни не чувствовала страха. Это первый известный ученым подобный случай.

При этом, она несколько раз попадала в опасные ситуации - ей угрожали ножом и держали на прицеле пистолета, но она все равно не испытывала страха.

Исследователи сообщили, что женщина неспособна испытывать страх, из-за того что в ее мозгу отсутствует один из отделов, который называется «миндалевидное тело».

Эксперименты показали, что удаление миндалевидного тела делает животных бесстрашными. Однако человека с подобного рода отклонением от нормы ученые до сих пор не встречали.

По словам руководителя группы исследователей Джастина Фейнштейна, «из-за отсутствия миндалевидного тела она потеряла способность оценивать грозящие ей опасности, а значит, и избегать их».

«Удивительно, что она вообще еще жива», - сказал Фейнштейн.

Ученые надеются, что дальнейшие эксперименты помогут им понять механизм возникновения страха и обработки этих нервных импульсов мозгом. Это может оказаться чрезвычайно полезным при лечении пациентов, страдающих от пост-травматических стрессов - военнослужащих, служивших в горячих точках.

«Их жизнь отравлена страхом, и зачастую они не могут даже выйти из дома из-за постоянного, гнетущего чувства опасности», - говорит Фейнштейн.

Исследователи надеются, что им удастся разработать препараты, воздействующие на миндалевидное тело таким образом, чтобы притупить чувство страха и не дать ему взять верх над сознанием.

Газета.ру