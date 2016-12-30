Нет времени скучать: лучшие кадры владельцев камер GoPro за год показали в одном видео

В четырехминутный ролик "The Year in Review" вошли лучшие кадры, сделанные на камеры GoPro в 2016 году и выложенные на YouTube.

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Среди авторов лучших видео от первого лица - серфингисты, экстремалы, путешественники, ныряльщики и другие искатели приключений, которые не могут представить свою жизнь без новых впечатлений или выбросов адреналина.