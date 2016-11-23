Twitter заблокировал аккаунт своего директора
11:04, 23 ноября 2016Курьёзы
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Впрочем аккаунт был заблокирован лишь 15 минут.
Соучредитель Twitter Джек Дорси / REUTERS
Соучредителю и директор Twitter Джек Дорси временно заблокировали его личный аккаунт в соцсети, передает The Verge.
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Отмечается, что страница Дорси в Twitter была заблокирована лишь 15 минут. Сам директор соцсети позже написал, что инцидент произошел из-за «внутренней ошибки».
Впрочем, портал предполагает, что Дорси мог стать жертвой хакеров, в связи с чем его аккаунт и был заблокирован.
just setting up my twttr...again (account suspension was an internal mistake)—
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