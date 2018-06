Twitter заблокировал аккаунт своего директора

Соучредителю и директор Twitter Джек Дорси временно заблокировали его личный аккаунт в соцсети, передает The Verge.

Отмечается, что страница Дорси в Twitter была заблокирована лишь 15 минут. Сам директор соцсети позже написал, что инцидент произошел из-за «внутренней ошибки».

Впрочем, портал предполагает, что Дорси мог стать жертвой хакеров, в связи с чем его аккаунт и был заблокирован.

just setting up my twttr...again (account suspension was an internal mistake)