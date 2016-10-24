Китайская компания отозвала веб-камеры, участвовавшие в атаке на Twitter в США и Европе

В своем заявлении компания сообщила, что хакеры смогли взломать камеры, так как их владельцы не меняли установленные по умолчанию пароли, пишет Русская служба BBC.

Xiongmai обещала повысить надежность паролей, которые использует компания, и направить своим клиентам программное обеспечение, которое должно повысить устойчивость устройств к атакам хакеров.

"Все человечество сталкивается с проблемами безопасности, - говорится в заявлении компании. - Если промышленные гиганты испытывают их, то и Xiongmai также не боится испытать их".

Читайте такжеДесятки интернет-сервисов в США оказались недоступны из-за массированной атаки хакеров

В конце прошлой недели произошла крупная атака на популярные интернет-сервисы и сайты. На несколько часов в США и некоторых регионах Европы были недоступны Twitter, Spotify, Airbnb, Netflix и другие. Также пользователи жаловались на перебои с доступом к сайтам крупнейшим СМИ, в том числе Си-эн-эн и газеты Guardian.

DDoS-атаке подверглась компания Dyn, предоставляющая сетевые услуги и направляющая трафик на интернет-сервисы. Ранее подобные компании не становились мишенью хакеров.

Эксперты полагают, что для атаки хакеры использовали технику наподобие веб-камер, которые чаще всего не имеют сложной системы защиты от взлома. Это совершенно новый тип хакерской атаки.

Министерство внутренней безопасности США предупреждало о возможности такой атаки еще в начале октября. По данным американского ведомства, хакеры заражают вирусами различную технику, включая модемы, принтеры и устройства на основе smart TV, которые в итоге становятся частью армии "ботов" и участвуют в атаке.

Эксперты также предупреждают, что зараженная техника может быть использована для того, чтобы шпионить за ее владельцем и собирать его личную информацию.