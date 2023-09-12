Древний смысл некоторых украинских слов очень удивит вас.

Украинский язык очень богатый, разнообразный и древний. За несколько тысячелетий его существования многие слова поменяли свое значение. Как оказалось, "у тебя много жира" раньше было комплиментом, а пить пиво в Киевской Руси можно было даже детям. Мы назвали 13 слов украинского языка, которые раньше имели совсем другое значение.

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Подонок

Услышав слово "подонок" мы представляем недостойного человека. Но раньше так называли осадок, который остается в стакане напиток. Слово произошло от слова "дно". Затем оно начало употребляться в переносном значении для людей, которые находятся на социальном дне.

Бидло

Это ещё одно ругательство, которое раньше имело безобидное значение. "Бидлом" называли крупный рогатый скот, чаще всего - быков. В некоторых селах до сих пор можно услышать это слово в изначальном смысле.

Цілуватися

Когда украинцы в давние времена "цілувалися" при встрече, то это значит, что они здоровались и желали друг другу здоровья. В слове "цілуватися" есть корень "ціл" - такой же, как в словах "цілитель", цілющий".

Жир

В Киевской Руси пожелание жира на праздник очень приветствовалось. Жиром называли роскошь, изобилие, избыток еды. Родители могли называть детей Жирослав или Доброжир, чтобы они никогда ни в чем не нуждались. Изначальное значение этого слова отображено во фразеологизме "з жиру біситися".

Пиво

Как вы уже догадались, пиво в Киевской Руси тоже не было привычным нам пивом. Таким словом называли вообще любые напитки, поскольку слово произошло от глагола "пити". Позднее так стали называть все алкогольные напитки, и лишь спустя несколько веков пивом считался лишь напиток из хмеля.

Гаплик

Если в давние времена украинцу говорили "тобі гаплик", то он начинал искать крючок. Гапликом называли застежки, которые состоят из крючка и петельки. Без гапликов не обходятся женские бюстгальтеры.

Тупиця

Это слово тоже необязательно имеет плохое значение. "Тупицею" крестьяне называли плохо наточенный топор или лопату.

Мимра

Этимология этого слова до конца не изучена, но есть сведения о том, что "мимрами" раньше называли одиноких людей, затворников, которые избегали общения. Также так могли называть нездорового, болезненного на вид человека.

Гість

Современный человек рад принимать у себя дома приятных гостей. Но раньше слово "гість" обозначало чужака или иностранца, который не всегда был настроен дружелюбно. А позднее так называли врагов Родины.

Душа

Этимологически это слово связано со словами "дух", "дихання". Душа у наших предков была неразрывно связана с дыханием. Иногда так называли ямочку над грудной клеткой и даже верили, что именно там находится душа. Также душами могли называть крестьян и крепаков ("людські душі").

Глупий

В праславянском языке "глупий" означало "глухой". Поэтому глупим могли называть мужчину, который плохо слышит. А глупий кут - это глухой кут, тупик.

Празник

Это слово пришло в украинский из церковнославянского языка и означало "пустой", то есть свободный от любой работы день. С ним связаны такие слова, как "попраздник" (первый день после "празника"), "празний" (ленивый, бесполезный), "празникувати" (ничего не делать).

Бистрий

"Бистрими" наши предки называли не только резвых людей. Это слово имело несколько других значений - крутой и обрывистый ("бистра гора"), умный и находчивый ("бистрий розум"), оживленный ("бистрий погляд").

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