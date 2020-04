Сирена нидерландских машин скорой помощи стала мемом в Японии (видео)

В японском сегменте сети неожиданно стали вирусными видео с автомобилями скорой помощи, снятыми в Нидерландах. Все дело в звуке их сирен, которые звучат, как музыка из старых фильмов ужасов.

На необычную популярность европейских видео в Японии обратил внимание разработчик видеоигр Рами Исмаил. Японцы даже начали делать на «нидерландскую сирену» музыкальные каверы.

I am not kidding about the guitar cover https://t.co/4odhCh0xo4