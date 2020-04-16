цей матеріал доступний українською

Сирена нидерландских машин скорой помощи стала мемом в Японии (видео)

12:19, 16 апреля 2020
Курьёзы
694 0
Японцам понравилась нидерландская "скорая помощь" / скриншот

В японском сегменте сети неожиданно стали вирусными видео с автомобилями скорой помощи, снятыми в Нидерландах. Все дело в звуке их сирен, которые звучат, как музыка из старых фильмов ужасов.

Читайте такжеВ Нидерландах количество умерших от коронавируса превысило 3 тысячи человек

На необычную популярность европейских видео в Японии обратил внимание разработчик видеоигр Рами Исмаил. Японцы даже начали делать на «нидерландскую сирену» музыкальные каверы.

Ранее сообщалось, что ставшая мемом 93-летняя американка на карантине выпросила себе 150 банок пива.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter