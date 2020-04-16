Сирена нидерландских машин скорой помощи стала мемом в Японии (видео)
12:19, 16 апреля 2020Курьёзы
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Японцы даже начали делать на «нидерландскую сирену» музыкальные каверы.
Японцам понравилась нидерландская "скорая помощь" / скриншот
В японском сегменте сети неожиданно стали вирусными видео с автомобилями скорой помощи, снятыми в Нидерландах. Все дело в звуке их сирен, которые звучат, как музыка из старых фильмов ужасов.
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На необычную популярность европейских видео в Японии обратил внимание разработчик видеоигр Рами Исмаил. Японцы даже начали делать на «нидерландскую сирену» музыкальные каверы.
I am not kidding about the guitar cover https://t.co/4odhCh0xo4— Rami Ismail (@tha_rami) April 15, 2020
Ранее сообщалось, что ставшая мемом 93-летняя американка на карантине выпросила себе 150 банок пива.
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