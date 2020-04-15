Ставшая мемом 93-летняя американка на карантине выпросила 150 банок пива

Фотография пенсионерки, на которой она держит табличку с надписью "Мне нужно больше пива", мгновенно стала вирусной.

Компания Coors Light доставила 150 банок пива 93-летней пенсионерке, сидящей на карантине в американском штате Пенсильвания, после того, как она через окно своего дома попросила больше хмельного напитка.

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Об этом сообщает CNN.

Фотография пенсионерки Оливы Веронеси, из города Семиноле, на которой она держит табличку с надписью "Мне нужно больше пива", мгновенно стала вирусной.

Отмечается, что фотографию сделал родственник, а ее обращение адресовалось дочери и соседям снаружи. Женщина сделала намек на марку пива – на фото она держит в руке банка Coors Light.

В компании отреагировали на фотографию и отправили пенсионерке 10 пачек с банками пива, оставив их под входной дверью Веронеси. После этого она подняла новую табличку с надписью: "Получила больше пива".

"У меня были последние 12 жестяных банок, пиво пью каждый вечер. Знаете что, в пиве есть витамины, это хорошо для вас, пока вы не переусердствуете", - объяснила старушка.