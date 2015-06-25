Нападающего сборной Уругвая удалили с поля за удар соперника, ткнувшего ему пальцем в задний проход (видео)

Встреча сборных Уругвая и Чили прошла в среду и завершилась победой чилийцев, хозяев турнира, со счетом 1:0. Кавани в одном из эпизодов на 63-й минуте отмахнулся от защитника Гонсало Хары, за что получил от арбитра вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако, как показали телевизионные повторы, судья пропустил провокацию со стороны чилийца, который, подойдя к Кавани со спины, сперва похлопал его по ягодицам, а затем ткнул пальцем в анус, за что и получил по лицу, пишет Р-Спорт.

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После матча главный тренер уругвайцев Оскар Табарес выразил недовольство работой лайнсмена.

"Если говорить об удалении Кавани, вы видели, что он сделал и что этому предшествовало. Можете пересмотреть видео или фотографии - там все очевидно. Я понимаю, почему главный арбитр упустил этот эпизод, но лайнсмен со своей позиции должен был видеть происходящее", - отметил Табарес.

Сообщается, что это уже не первый подобный инцидент с участием Хары во время матчей со сборной Уругвая. В 2013 году во время встречи отборочного раунда чемпионата мира нападающий Луис Суарес ударил чилийца за то, что тот, как сообщалось, схватил уругвайца за гениталии.