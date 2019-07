Ребенок потерпел неудачу в зеркальном лабиринте и стал мемом (видео)

Пользователь Twitter Эрин Портер опубликовала видео, на котором ее маленький племянник пытается найти выход в зеркальном лабиринте.

Читайте также"Скучает по тебе": в Германии полиция ищет хозяина игрушечного ежа (фото)

Неосторожный мальчик думает, что нашел выход, и начинает бежать, но в результате врезается в зеркало и падает. В комментариях Эрин сообщила обеспокоенным пользователям, что ребенок не пострадал.

pls watch this video of my nephew 😭😭 pic.twitter.com/m481mEeU63

Пользователи бурно отреагировали на видео. К настоящему моменту оригинальная публикация собрала более 20 млн просмотров, 335 тысяч ретвитов и 926 тысяч лайков.

Некоторые начали вставлять в видео музыку или превращать видео в иллюстрацию к тем или иным событиям.

Иные родители начали выкладывать свои видео, на которых их дети также теряются в зеркальных лабиринтах.

We visited a hall of mirrors and it went about as you’d expect. pic.twitter.com/GDARmuNHFV