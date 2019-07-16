Ребенок потерпел неудачу в зеркальном лабиринте и стал мемом (видео)

Видео с мальчиком, заблудившемся в лабиринте, собрало более 20 миллионов просмотров.

Пользователь Twitter Эрин Портер опубликовала видео, на котором ее маленький племянник пытается найти выход в зеркальном лабиринте.

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Неосторожный мальчик думает, что нашел выход, и начинает бежать, но в результате врезается в зеркало и падает. В комментариях Эрин сообщила обеспокоенным пользователям, что ребенок не пострадал.

pls watch this video of my nephew 😭😭 pic.twitter.com/m481mEeU63 — Erin Porter (@_erin_porter) 14 июля 2019 г.

Пользователи бурно отреагировали на видео. К настоящему моменту оригинальная публикация собрала более 20 млн просмотров, 335 тысяч ретвитов и 926 тысяч лайков.

Некоторые начали вставлять в видео музыку или превращать видео в иллюстрацию к тем или иным событиям.

Иные родители начали выкладывать свои видео, на которых их дети также теряются в зеркальных лабиринтах.

We visited a hall of mirrors and it went about as you’d expect. pic.twitter.com/GDARmuNHFV — Jody Avirgan (@jodyavirgan) 27 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в американском городе Плезантон, штат Калифорния, на семейной ярмарке, которая прошла 29 июня, случайно включили порнофильм.