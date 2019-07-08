Порно, дети и пираты: в Калифорнии на детском аттракционе включили фильм 18+ (видео)

Предполагалось, что на экране будет показан безобидный клип из фильма 1952 года «Малиновый пират».

В американском городе Плезантон, штат Калифорния, на семейной ярмарке, которая прошла 29 июня, случайно включили порнофильм.

Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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На кадрах видно, как на экране аттракциона Pirates of The Magical Midway включается эротическая сцена из фильма «Пираты: кровные братья». Родители начинают закрывать глаза своим детям и уводить их. Однако некоторые посетители не смогли удержаться и приостановились возле экрана с фильмом для взрослых.

Предполагалось, что на экране будет показан безобидный клип из фильма Бурта Ланкастера 1952 года «Малиновый пират», но каким-то образом два диска были перепутаны.

«Я была очень сконфужена. У меня был шок от происходящего, а потом я сильно разозлилась», - рассказала мама семилетней девочки Нечелль Лемонс

Как сообщал УНИАН, в центре Хмельницкого на экране возле филармонии транслировали видео порнографического характера.