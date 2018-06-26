Курс в п*пу?: исполнитель "стриптиза" для Тимошенко объяснил, что означала стрелка на его спине (фото, видео)

Мужчина пояснил, что стрелочка демонстрировала то, что "Новый курс" Тимошенко – это курс вниз.

Максим Ярыгин, 15 июня обнажившийся перед Юлией Тимошенко во время презентации "Нового курса", пояснил, что означала стрелка на его спине.

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Модель объяснил, что стрелочка демонстрировала то, что "Новый курс" Тимошенко – это курс вниз, а не в п*пу, как об этом писали СМИ, передает "Информатор".

"Спасибо за интерес к моей скромной персоне, я, пожалуй, откажусь, я уже сказал свое мнение. Один момент, который хотел бы поправить, – это то, что стрелочка показывала курс вниз, а не в п*пу", – ответил Ярыгин журналисту на просьбу рассказать о мотивах его акции.

Как сообщал УНИАН, 15 июня во время выступления нардепа и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в Киеве мужчина поднялся на сцену, подарил ей цветы и снял футболку.

На груди у мужчины был нарисован логотип предвыборной кампании Тимошенко, а на спине надпись" Новый курс Украины" и стрелка вниз.