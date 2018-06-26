Курс в п*пу?: исполнитель "стриптиза" для Тимошенко объяснил, что означала стрелка на его спине (фото, видео)
Максим Ярыгин, 15 июня обнажившийся перед Юлией Тимошенко во время презентации "Нового курса", пояснил, что означала стрелка на его спине.
Читайте такжеМать драконов: новый образ Тимошенко всколыхнул сеть (фото)
Модель объяснил, что стрелочка демонстрировала то, что "Новый курс" Тимошенко – это курс вниз, а не в п*пу, как об этом писали СМИ, передает "Информатор".
"Спасибо за интерес к моей скромной персоне, я, пожалуй, откажусь, я уже сказал свое мнение. Один момент, который хотел бы поправить, – это то, что стрелочка показывала курс вниз, а не в п*пу", – ответил Ярыгин журналисту на просьбу рассказать о мотивах его акции.
Как сообщал УНИАН, 15 июня во время выступления нардепа и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в Киеве мужчина поднялся на сцену, подарил ей цветы и снял футболку.
На груди у мужчины был нарисован логотип предвыборной кампании Тимошенко, а на спине надпись" Новый курс Украины" и стрелка вниз.