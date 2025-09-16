Президент США был вынужден пойти на такой шаг.

США пришлось пойти на контакт с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенком в контексте недопущения распространения ядерного оружия, считает дипломат Роман Бессмертный.

"Здесь есть важный момент, который сейчас почти не обсуждается. Это все разговоры о том, что в Беларуси может быть размещено ядерное оружие. Помните, сколько об этом говорили? Сейчас Лукашенко эту тему прекратил", - подчеркнул он в эфире "Эспрессо".

США, по его словам, объяснили усатому диктатору, что размещение на территории РБ стратегического или тактического ядерного оружия абсолютно недопустимо. В итоге Лукашенко начал "торговаться", освобождая политических заключенных. США, в свою очередь, могут снять санкции с "Белавиа".

"Понятно, что Лукашенко играет. Мысль о том, что США удастся оторвать Лукашенко от Путина — это продолжение абсолютно бессмысленной серии попыток вбить клин между Путиным и Си Цзиньпином. Это невозможно, этого не произойдет. Однако один вопрос действительно решается"", - подчеркнул Бессмертный.

Что касается санкций против "Белавиа", то в случае их Трамп образует "огромную дыру" в санкциях против России.

"С одной стороны Доальд Трамп говорит, что европейцы должны что-то делать в вопросах санкций, а сам, снимая санкции, создает дыру", — считает дипломат. Этот шаг позволил бы России развивать, восстанавливать и закупать запчасти для собственной гражданской авиации.

Эффективность сотрудничества Трампа и Лукашенко "абсолютно нулевая", подытожил эксперт.

