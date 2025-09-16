Трейдеры ожидают решения ФРС США по поводу процентной ставки, но настроения оптимистичные.

Цены на золото во вторник, 16 сентября, достигли рекордного максимума. Металл пошел вверх на фоне ослабления курса доллара в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором, как ожидается, объявят о снижении процентной ставки.

Агентство Reuters пишет, что спотовые цены на золото выросли на 0,1% до 3683,28 доллара за унцию (31 грамм), после того как ранее достигли рекордного максимума в 3689,27 доллара. Таким образом, 1 грамм металла стоил максимум 119 долларов.

При этом фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре остались без изменений на уровне 3720,10 доллара.

"Настроения очень оптимистичные... рынки ожидают снижения ставок в преддверии решения FOMC. В краткосрочной и среднесрочной перспективе прогноз для золота остается сильным", - сказал аналитик Capital.com. Кайл Родда.

По его словам, если ФРС поддержит рыночные цены, то золото может подскочить выше 3700 долларов.

Снижение процентных ставок уменьшает альтернативную стоимость хранения не приносящего дохода золота и оказывает давление на доллар, делая металл более дешевым для инвесторов, владеющих другими валютами.

Стоит отметить, что доллар США торговался вблизи 2,5-месячного минимума по отношению к евро.

SPDR Gold Trust, крупнейший в мире биржевой фонд (ETF), обеспеченный золотом, сообщил, что его запасы выросли на 0,21% до 976,80 тонн в понедельник с 974,80 тонн в пятницу.

Спотовое серебро подешевело на 0,2% до 42,63 доллара за унцию, платина осталась стабильной на уровне 1401,65 доллара, а палладий остался без изменений на уровне 1183,76 доллара.

Цены на золото - прогнозы аналитиков

Эксперты банка Goldman Sachs Group Inc. заявили, что цены на золото могут подняться почти до 5000 долларов за унцию, если инвесторы переведут лишь небольшую часть своих активов из казначейских облигаций в золото на фоне опасений из-за вмешательства президента США Дональда Трампа в деятельность центрального банка.

