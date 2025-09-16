Давайте проверим вашу внимательность к деталям.

Головоломки на поиск конкретного предмета или слова очень популярны среди интернет-пользователей. Эти задания не только веселые, но и полезны для мозга.

Знали ли вы, что регулярное решение умственных задачек способствует развитию наблюдательности, логического и критического мышления, внимательности к деталям? Более того, такие задания тренируют память и навыки управления собственным временем. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Ниже вы увидите коллаж, где собраны десятки букв. Они расположены там в произвольном порядке. Где-то среди этого хаоса мы спрятали слово "Синевир". Это самое большое по площади горное озеро в Украине. Оно находится в Хустском районе Закарпатской области.

Сможете ли вы отыскать это слово всего за 11 секунд? Сделать это можно, соединив буквы в осмысленную комбинацию. Искать слово нужно по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы проверить свои способности? Тогда начинаем отсчет времени. Для удобства можете установить таймер.

Что ж, 11 секунд исчерпаны. Смогли ли вы заметить слово "Синевир" среди множества других букв? Если вы справились так быстро, у вас действительно очень острое зрение. Внимательность к деталям и умение быстро обрабатывать информацию – важный навык, который точно пригодится в жизни.

Ответ:

