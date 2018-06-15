Стриптиз для "леди Ю": перед Тимошенко разделся мужчина (видео)
12:04, 15 июня 2018Курьёзы
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На груди у мужчины был нарисован логотип предвыборной кампании Тимошенко, а на спине надпись "Новый курс Украины" и стрелка вниз.
Неизвестный мужчина разделся перед Тимошенко / фото УП
Во время выступления нардепа и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в Киеве неизвестный мужчина поднялся на сцену, подарил ей цветы и снял футболку.
Охрана вообще не мешала мужчине раздеться и это выглядело, как спланированная акция, сообщает ТСН.
На груди у мужчины был нарисован логотип предвыборной кампании Тимошенко, а на спине надпись "Новый курс Украины" и стрелка вниз.
Мужчина признался "леди Ю" в любви и заявил, что хочет в Европу.
Как сообщал УНИАН, в мае Юлия Тимошенко удивила экстравагантным видом на радиоэфире. Политик пришла в студию в юбке с высоким разрезом, который обнажил ее бедро.
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