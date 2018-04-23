Звездный конфуз: Бейонсе вместе с сестрой упали на сцене во время выступления (видео)
12:55, 23 апреля 2018Курьёзы
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Сестры решили обняться, и Соланж, не удержав равновесие, упала вместе с Бейонсе прямо на сцене.
Несмотря на инцидент, исполнительницы сразу же встали и продолжили выступать / Instagram Beyonce
Выступление американской поп-звезды Бейонсе запомнится зрителям досадным конфузом. Королева поп-музыки упала на сцене во время выступления вместе со своей сестрой.
Об этом сообщает Daily Mail.
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Так, в минувшую субботу, 21 апреля Бейонсе вместе с младшей сестрой Соланж выступили на Coachella в Калифорнии.
Девушки эффектно танцевали в белоснежных нарядах, как вдруг решили обняться, и Соланж, не удержав равновесие, упала вместе с Бейонсе прямо на сцене.
Фаны успели запечатлеть конфуз звезд на камеру. Несмотря на инцидент, исполнительницы сразу же встали и продолжили выступать, как будто ничего не произошло.
С Бейонсе на сцене произошел курьез
Как сообщал УНИАН, ранее во время последнего выпуска шоу American Idol с эпатажной певицей Кэти Перри произошел конфуз. У знаменитости лопнули штаны.
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