Правительство Крыма намерено сократить число своих министерств с 13-ти до 9-ти

19:58, 14 февраля 2011
Крым
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Совмин станет ближе к Кабмину...

Cовет министров Крыма предлагает крымскому парламенту утвердить новую структуру правительства региона, сократив число министерств с 13-ти до 9-ти и увеличив количество комитетов с 9-ти до 10-ти.

При этом четыре вице-премьера Совмина будут возглавлять 4 министерства. Так, премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ предложит депутатам назначить первым вице-премьером - министром жилищно-коммунального хозяйства автономии - Павла БУРЛАКОВА, вице-премьером  - министром экономического развития и торговли - Екатерину ЮРЧЕНКО, вице-премьером - министром курортов и туризма - Георгия ПСАРЕВА, вице-премьером - министром социальной политики - Азиза АБДУЛЛАЕВА.

Министерство транспорта и связи будет преобразовано в Республиканский комитет по транспорту и связи, Министерство промышленной политики, топлива и энергетики - в Рескомом по топливу, энергетике и инновационной политике.

Предложено объединить Министерство регионального развития и строительства и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, создав на их базе Министерство регионального развития и ЖКХ. Будет также создан Реском по строительству и архитектуре.

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта предлагается присоединить к Министерству образования, создав Министерство образования и науки, молодежи и спорта.

Министерство экономики Крыма собираются переименовать в Министерство экономического развития и торговли, после реструктуризации Совмина в его состав войдет Реском по торговле и защите прав потребителей

Министерство труда и социальной политики Крыма будет переименовано в Министерство социальной политики. Министерство культуры и искусств - в Минкультуры, в его состав войдет Реском по делам религий.

Еще две структуры - Республиканскую государственную инспекцию закупок и качества сельскохозяйственной продукции и  Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием машин и оборудования при Совмине - предлагается включить в состав Министерства аграрной политики и продовольствия Крыма, которое сейчас называется Министерством аграрной политики.

Ликвидируется должность министра Совмина Крыма, вместо нее аппарат правительства возглавит управляющий делами.

ДЖАРТЫ поручил министрам и главам комитетов представить ему список сотрудников ведомств с описанием функциональных обязанностей каждого человека.

По мнению премьера Крыма, реструктуризация позволит повысить зарплаты сотрудников.

Изменения предлагается осуществить в рамках инициированной президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ административной реформы для приведения структуры Совмина Крыма в соответствие с новой структурой Кабинета министров Украины.

Напомним, сейчас у Василия ДЖАРТЫ пять заместителей: Павел БУРЛАКОВ, Екатерина ЮРЧЕНКО, Георгий ПСАРЕВ, Азиз АБДУЛЛАЕВ и Валерий КРАВЕЦ.

В Совмине Крыма пока действуют 13 министерств:

  • Министерство экономики
  • Министерство финансов
  • Министерство транспорта и связи
  • Министерство промышленной политики, топлива и энергетики
  • Министерство курортов и туризма
  • Министерство культуры и искусств
  • Министерство аграрной политики
  • Министерство труда и социальной политики
  • Министерство образования и науки
  • Министерство здравоохранения
  • Министерство по делам семьи, молодежи и спорту
  • Министерство регионального развития и строительства
  • Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

А также 9 республиканских комитетов:

  • Республиканский комитет по земельным ресурсам
  • Республиканский комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан
  • Республиканский комитет по охране культурного наследия
  • Республиканский комитет по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию
  • Республиканский комитет по информации
  • Республиканский комитет по торговле и защите прав потребителей
  • Республиканский комитет по охране окружающей природной среды
  • Республиканский комитет по лесному и охотничьему хозяйству
  • Республиканский комитет по делам религий.
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