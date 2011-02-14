Правительство Крыма намерено сократить число своих министерств с 13-ти до 9-ти

Cовет министров Крыма предлагает крымскому парламенту утвердить новую структуру правительства региона, сократив число министерств с 13-ти до 9-ти и увеличив количество комитетов с 9-ти до 10-ти.

При этом четыре вице-премьера Совмина будут возглавлять 4 министерства. Так, премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ предложит депутатам назначить первым вице-премьером - министром жилищно-коммунального хозяйства автономии - Павла БУРЛАКОВА, вице-премьером - министром экономического развития и торговли - Екатерину ЮРЧЕНКО, вице-премьером - министром курортов и туризма - Георгия ПСАРЕВА, вице-премьером - министром социальной политики - Азиза АБДУЛЛАЕВА.

Министерство транспорта и связи будет преобразовано в Республиканский комитет по транспорту и связи, Министерство промышленной политики, топлива и энергетики - в Рескомом по топливу, энергетике и инновационной политике.

Предложено объединить Министерство регионального развития и строительства и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, создав на их базе Министерство регионального развития и ЖКХ. Будет также создан Реском по строительству и архитектуре.

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта предлагается присоединить к Министерству образования, создав Министерство образования и науки, молодежи и спорта.

Министерство экономики Крыма собираются переименовать в Министерство экономического развития и торговли, после реструктуризации Совмина в его состав войдет Реском по торговле и защите прав потребителей

Министерство труда и социальной политики Крыма будет переименовано в Министерство социальной политики. Министерство культуры и искусств - в Минкультуры, в его состав войдет Реском по делам религий.

Еще две структуры - Республиканскую государственную инспекцию закупок и качества сельскохозяйственной продукции и Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием машин и оборудования при Совмине - предлагается включить в состав Министерства аграрной политики и продовольствия Крыма, которое сейчас называется Министерством аграрной политики.

Ликвидируется должность министра Совмина Крыма, вместо нее аппарат правительства возглавит управляющий делами.

ДЖАРТЫ поручил министрам и главам комитетов представить ему список сотрудников ведомств с описанием функциональных обязанностей каждого человека.

По мнению премьера Крыма, реструктуризация позволит повысить зарплаты сотрудников.

Изменения предлагается осуществить в рамках инициированной президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ административной реформы для приведения структуры Совмина Крыма в соответствие с новой структурой Кабинета министров Украины.

Напомним, сейчас у Василия ДЖАРТЫ пять заместителей: Павел БУРЛАКОВ, Екатерина ЮРЧЕНКО, Георгий ПСАРЕВ, Азиз АБДУЛЛАЕВ и Валерий КРАВЕЦ.

В Совмине Крыма пока действуют 13 министерств:

Министерство экономики

Министерство финансов

Министерство транспорта и связи

Министерство промышленной политики, топлива и энергетики

Министерство курортов и туризма

Министерство культуры и искусств

Министерство аграрной политики

Министерство труда и социальной политики

Министерство образования и науки

Министерство здравоохранения

Министерство по делам семьи, молодежи и спорту

Министерство регионального развития и строительства

Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

А также 9 республиканских комитетов: