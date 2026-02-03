Первая и самая рискованная спецоперация ГУР в Крыму, которая изменила правила игры: 2+2 покажет фильм 'Тіні на межі'

Лента рассказывает о засекреченной спецоперации украинской военной разведки на оккупированном полуострове.

9 февраля в 13:20 на телеканале 2+2 состоится премьера документального фильма "Тени на грани", который рассказывает об одной из самых рискованных и засекреченных спецопераций украинской военной разведки в оккупированном Крыму.

Операция "Крым 2016" стала первой после аннексии попыткой полноценного боевого удара в глубоком тылу оккупанта. Ее целью было уничтожение ударных вертолетов и новейших систем ПВО, развернутых Россией на севере полуострова, в Джанкое, и создание воздушного превосходства. Успех операции мог изменить баланс сил в воздухе над Крымом и поставить под сомнение российскую военную доминанту в регионе.

Ее подготовкой и реализацией занимался непосредственно Кирилл Буданов. Он выступал не только как офицер военной разведки, но и как архитектор замысла и руководитель, который держал в поле зрения всю картину целиком – от идеи до последних минут выхода группы. Он и участники операции впервые рассказывают, как летом 2016 года группа ГУР МО Украины осуществила глубокий рейд на полуостров, где российские спецслужбы считали себя полновластными хозяевами.

Подготовка длилась более двух месяцев и была беспрецедентной по сложности, о ней знали только ее участники, но полная картина существовала фактически только в голове командира.

Группа действовала не через официальные пункты пропуска и без каких-либо признаков военного присутствия. Выход происходил ночью, в условиях, когда каждая ошибка могла привести к немедленному разоблачению. Действовали тремя параллельными группами: водолазы, которые доставили взрывчатку и оружие; агенты, которые зашли под видом гражданских, и группа активных действий.

Однако ключевой момент операции пошел не по плану. На этапе выхода к точке встречи группа попала в засаду элитного подразделения ФСБ "Вымпел" – одного из самых профессиональных в России. На кладбище возле села Суворово, ночью, завязался бой, выйти из которого живыми гуровцы почти не имели шансов. Но небольшая группа оказалась ловчее машины ФСБ.

Группе удалось выйти из боя, избежать плена и сохранить людей. Возвращаясь в Украину, гуровцы ночью преодолели по морю 10 километров, провели более 6 часов в воде под прицелом врага.

Несмотря на незавершенный боевой замысел, спецоперация имела мощный стратегический и политический эффект. Гуровцы разрушили миф о полном контроле ФСБ над Крымом, они доказали, что тема полуострова не закрыта и вернули ее в международную повестку дня.

"Операция имела огромный политический эффект. На тот момент все смирились с потерей Крыма, этот вопрос почти не поднимался. Сразу после этой операции вопрос Крыма был реанимирован. И это даже стоит больше, чем те системы, которые мы после 2022 года все равно добили. Для меня лично эта операция доказала, что такое делать можно. Доказала, что не так уж страшен враг и все его элитные подразделения, как о них рассказывают и как их представляют. Да, мы не достигли конечной цели, но вышли без потерь и уничтожили очень серьезного противника", – отмечает в фильме Кирилл Буданов, который сейчас является руководителем Офиса президента.

Документальный фильм "Тени на грани" создан для телеканала 2+2 ООО "Одесса фильм продакшн" при поддержке Министерства культуры Украины и Главного управления разведки Украины.

Автор сценария: Сергей Карюк. Режиссер: Максим Хотиленко.

Это история о профессионализме, пределе человеческих возможностей и цене, которую приходится платить за сопротивление.

Это история о профессионализме, пределе человеческих возможностей и цене, которую приходится платить за сопротивление.

