'Недетская война' на 2+2: как украинские дети, травмированные российской агрессией, учатся заново жить

Война не проходит бесследно.

9 марта в 14:05 на телеканале 2+2 состоится премьера документального фильма "Недетская война", который поднимает вопрос психологической реабилитации детей, пострадавших от российской агрессии: переживших оккупацию, потерю родных, обстрелы и плен, но сумевших вернуться к жизни.

Война не проходит бесследно – особенно для детей. По данным украинских правозащитников, четыре миллиона детей стали прямыми или косвенными свидетелями военных преступлений. "Недетская война" показывает не статистику, а конкретные судьбы тех, кто выжил.

Своими историями поделились юные украинцы, чьи судьбы всколыхнули общество. Мир узнал о 14-летнем Юре после трагедии в Буче. 17 марта 2022 года российский военный расстрелял его отца прямо на улице, когда они вместе ехали за гуманитарной помощью. Юра чудом выжил, пуля прошила руку, еще одна попала в капюшон худи. В фильме Юра впервые подробно рассказывает о пережитом, пути восстановления, нынешней жизни в США и своей мечте: получить профессию военного инженера и быть полезным Украине.

Андрей из города Бровары пережил другой опыт войны, который породил страх за близких, тревожные состояния. В фильме показано, как подросток проходит через работу со специалистами, учится снова доверять миру и строить планы. Восстановить ментальное здоровье ему помогли специалисты и возвращение к спорту. Его история демонстрирует: даже без физических ранений психологические травмы могут быть глубокими.

Богдан из Бахмута в свои восемь лет пережил трагедию – его родители погибли в один миг из-за российского обстрела. Сейчас мальчик воспитывается в новой семье и постепенно возвращается к жизни с чувством безопасности. Поддержка семьи, системная психологическая помощь, участие в программах реабилитации помогают ему снова строить планы на будущее.

"Этот фильм рассказывает не только о детях, переживших войну, но и о нашей общей ответственности помочь им восстановиться. Детская психика обладает силой исцеляться, но без своевременной и профессиональной поддержки травма может остаться с ними на всю жизнь. Мы сняли "Недетскую войну", чтобы подчеркнуть: психологическая реабилитация – не второстепенная помощь, а необходимая инвестиция в будущее страны. И хотя в Украине уже работают программы поддержки, масштаб потребности сегодня значительно больше, чем имеющиеся ресурсы", – говорит авторка ленты Наталья Ярмола.

Фильм призывает не откладывать инвестиции в ментальное здоровье детей. Потому что от того, как мы поможем им сегодня, зависит будущее страны завтра.

Документальный фильм "Недетская война" создан для канала 2+2 ООО "ВИЖН 1+1" при содействии Министерства культуры Украины.

Не пропустите премьеру уже 9 марта в 14:05 на телеканале 2+2.

