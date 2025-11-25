MAX BARSKIH, Тина Кароль, DOROFEEVA и другие: в Киеве состоится благотворительный фестиваль B-Mall Fest

28-30 ноября в Киеве состоится музыкальный благотворительный фестиваль B-Mall Fest 2025. Локацией для события традиционно станет ТРЦ Blockbuster Mall.
B-Mall Fest поддерживает сбор "Рой мести" Благотворительного фонда Сергея Притулы. Цель - приобрести FPV-дроны для наших защитников, чтобы усилить возможности украинских Сил обороны. Кроме того, фестиваль способствует сбору средств для подразделения "Хартия" на приобретение колесного транспорта. В знак поддержки этих инициатив в первый день фестиваля на сцене выступит группа "Жадан и Собаки", которая известна своей активной гражданской позицией. Медиапартнером события стала 1+1 media.
Фестиваль соберет более 20 украинских и международных звезд.
Среди объявленных артистов - MAX BARSKIH, Тина Кароль, DOROFEEVA, HÄMATOM, YAKTAK, Виталий Козловский, LATEXFAUNA, Анна Тринчер, Палиндром, Саша Чемеров, Kalush Orchestra, Павел Зибров, Epolets, El Кравчук, Марта Адамчук, RONY и другие.
Кроме выступлений звезд, территория фестиваля превратится в большое пространство музыки и эмоций. Для посетителей будут работать тематические интерактивные зоны, фотопоинты, активности от брендов, розыгрыши подарков и уникальный мерч. Изюминкой станут специальные фестивальные аттракции, зоны фудкорта и семейные пространства, где каждый найдет что-то для себя.
- Где? ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Степана Бандеры, 36
- Когда? 28-30 ноября
- Сколько? Вход свободный (с возможностью задонатить комфортную сумму на сбор)