Размышления о справедливости, потреблении и подарках

Рождественское мнение

Помнится, в советское время выходила в Киеве такая пионерская газетка «Зірка». Ну, среди поучительных статей о пользе пятерок в жизни ученика, там были публикации о всевозможных конкурсах, шахматные по переписке тоже, конечно.

И как-то под Новый год «Зірка» подводила итоги этой спортивной переписки и поместила объявление, что победители конкурса, а также все желающие приглашаются на сеанс одновременной игры с известными советскими гроссмейстерами, в Киеве тогда как раз проходил чемпионат Союза.

Пионер я был активній, газетку читал, шахматы у меня были, живых гроссмейстеров хотел увидеть. Пойду, решил, а чтоб было веселее, пригласил еще и своего одноклассника товарища.

Витя согласился, хотя из шахмат знал только маты.

Поехали мы с ним, значит, на Шулявку, в какой-то Дом прессы. Заходим в вестибюль, там в сторонке гардероб, где все раздеваются, – сами, без гардеробщиков.

Ну, скорей в зал, где уже полно людей, столы расставлены буквой П, софиты там, фотокоры, суматоха в ожидании большого события. Я быстренько всунулся на свободное место, расставил шахматы, Витю уже потерял из поля зрения.

Они появились незаметно, из каких-то боковых дверей, краса и гордость советской шахматной школы – Леонид Штейн, Виктор Корчной, еще кто-то, все в блестящих костюмах, набриолиненные, по тогдашней моде, мастера дебютов и эндшпилей, гамбитов и цугцвангов, элита ФИДЕ, морока ЦК и КГБ.

Свою партию я, понятно, проиграл и, получив мат, а также пожатие руки самого Штейна, освободил место. Постоял еще немного под стеной, наблюдая, как маэстро двигают фигуры, и двинулся к выходу.

В гардеробе кто-то скандалил.

– Что это такое, в кармане пальто были мои перчатки, я вот здесь их оставил, куда они могли деться, – тщетно взывал к свидетелям пострадавший. – Как можно брать чужие вещи, ворюг развелось, я вызову милицию!

...Витю я увидел только на следующий день в школе, а после уроков он, хитро улыбаясь, вытянул из портфеля... элегантные кожные перчатки. Тогда, в период развитого дефицита, такие перчатки в обычном магазине было не купить, ну, разве что в “комке”, то есть в комиссионном, или на толкучке. Да и носить такие немногие могли себе позволить – настоящие лайковые, кофейного цвета, с затейливой строчкой, они подходили лишь под какую-то совсем уж дефицитную дубленку.

Где взял? Ответ на эти мои расспросы был маловразумительным, что-то вроде – нашел да и нашел.

А в ближайшее воскресенье мы с Витей поехали на птичий рынок, где он выменял эти перчатки на клетку с парой хороших щеглов. Ну, не носить же такую элегантную вещь под пацанским пальтишком, а щеглы – они поют.

Дальше, как пишут в субтитрах, «Восточная Европа, Украина, наше время»... Продажа на рынке лесных птиц запрещена, зато перчаток, слава трудолюбивому китайскому народу, на любой вкус полно везде, в каждом райцентре. Все, что бы ни делалось - делается в Китае.

Строительство гражданского или постиндустриального общества как-то затянулось, зато общество потребления у нас возникло без проблем. Кажется, что живем в эпоху Большого Акционного Предложения – хочешь, покупай перчатки, хочешь, машину, квартиру, а на Новый год – купи домой поп-звезду.

– Дорогая, что тебе подарить? – Что угодно, лишь бы была коробка-автомат...

Уже не первый год во внешней торговле Украины сальдо складывается в интересах импорта. Объем экспорта внешней торговли Украины товарами за января-октябрь 2007 года составлял 39998,7 млн. дол. США, импорта – 48218,9 млн. дол. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2006 года – 132,9%, а 2006-го с 2005-м – 123%.

По объемам продаж новых машин Украина в первой десятке стран. В ноябре зафиксирован самый высокий уровень продаж: 58 тысяч, что на 83% больше, чем в прошлом году, а в целом по итогам 2007 года эксперты прогнозируют объем продаж на уровне 540 тыс. автомобилей.

К нам везут мега-объемы товаров, и они где-то таки расходятся, реализуются, даже при номинальной зарплате среднестатистического украинца 1307 гривен в месяц. Вокруг Киева активно формируется огромная полоса товарных складов, ну, еще не очень похоже на эмиратскую СЭЗ Джерел-али, но “Икеа” уже ищет здесь землю для себя.

Согласно последним исследованиям покупательной активности в мире международной компании Nielsen, индекс потребительского доверия в целом за год снизился с 99 до 94 баллов. Ипотечный кризис в США и дорожание нефти повлияли на мировые рынки и скорректировали настроения потребителей в сторону снижения. Однако эти тенденции задели лишь развитые страны, такие, например, как Таиланд, Тайвань, Италия.

В то же время, в России, по данным местных исследований, индекс потребительских настроений стабильно растет уже несколько лет.

Без риска ошибиться можно говорить и об аналогичных настроениях в Украине. Если учесть рост объемов торговли в Украине, то должны констатировать, что нашего человека не запугаешь гипотетическими экономическими кризисами, напротив, чем хуже прогнозы в мире, тем больше должны быть запасы. Купи сейчас, потому что завтра будет дороже.

Впрочем, все эти тенденции потребления в Украине свидетельствуют и о том, что у нас формируется опасное имущественное расслоение общества, когда подавляющая часть общественного продукта достается небольшой группе населения, и, соответственно, Украина пользуется репутацией страны с низким уровнем жизни. «Поляризованное общество с высокой долей бедного населения» – определение от профессора Эллы Либановой.

Богатые богатеют, бедные беднеют. Но, может, это проблема не экономики, а морали? Проблема не производства, а потребления? И, может быть, пенсии и зарплаты у нас такие маленькие не потому, что экономические возможности не позволяют, а потому, что кому-то заблагорассудилось строить коттедж по Обуховской трассе не на три, а на четыре этажа с мансардой?

Экономический рост сам по себе никогда не приведет к повышению общего уровня жизни, если в государстве не научатся справедливо распределять общественный продукт... Уже и радио провели, а счастья все нет, говорил один любитель парадоксов.

Развитые страны, которые выдумали этот противный рынок, как ни странно для нас, неофитов, имеют вековые традиции ограничения избыточного потребления. Коммерческие общества выросли на основе протестантской этики, то есть скромности и сдержанности в своих чувствах, потребления лишь необходимого. Их средний класс потому и появился, что уважалось библейское: "Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои - беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его" (Иер. 22,13). Горький разглядел в городе Желтого Дьявола «ужас бедности Ист-сайда», но не заметил, что на «Форде» ездят не только богачи, но и массовый средний класс, которому, в отличие от кирзового пролетариата, уже было что терять.

Украина обошла этот вариант общественного развития, наша Хома Гудзь в своей ненависти к фабричному молоху на сто лет отстал от английских луддитов, и только сейчас получил возможность приблизиться к своему Морю изобилия. Но без иммунитета к обогащению, без системы этических и административных предостережений, есть реальная опасность утонуть в нем, забыть о своем человеческом назначении, о ближнем.

Престижность потребления сейчас превыше всего. Хороший понт дороже денег – это старое правило картежника двигает всем нашим гламуром, бомондом и элитой, за которыми тянется толпа.

Вера в справедливость – удел слабых и наивных людей. Но даже призывы и попытки достичь справедливости могут быть эффективны, особенно если они подкреплены еще чем-то весомым. Например, добрым словом можно достигнуть многого, а добрым словом и Уголовным Кодексом можно достигнуть намного больше.

…Так что посмотри вокруг, может, кому-то, обделенному судьбой и Сберкассой СССР, все-таки нужны и перчатки, и лекарства, и еще что-то насущное. Сделай доброе дело, купи – и подари, хотя бы раз в году.

Олег Савицкий